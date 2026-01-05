Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS

Ação de combate à pesca ilegal é reforçada nos municípios do interior do Estado durante o período de Piracema

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Comunicação Social 3ºBPAmb
05/01/2026 às 10h53
A Brigada Militar intensificou, neste final de semana, a Operação Piracema 2025/2026 com ações de fiscalização e orientação nos municípios do interior do Rio Grande do Sul. A operação, coordenada pelo 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), tem como foco o combate à pesca ilegal, crucial para a preservação das espécies durante o período da Piracema.

Na sexta-feira (02/01), a operação iniciou com patrulhamento aquático na Barragem do Rio Passo Fundo, entre os municípios de Ronda Alta e Campinas do Sul. Durante a ação, foram encontradas 150 metros de redes de pesca ilegais. Os peixes capturados, ainda vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural. Já à noite, houve fiscalização na Barragem de Ernestina, em Marau, com abordagens a embarcações e fiscalização de pontos de acampamento.

No sábado (03/01), a operação se concentrou nos municípios de Quinze de Novembro e Nicolau Vergueiro, após denúncias de pesca ilegal. Durante a abordagem, foram retirados 120 metros de redes do tipo “feiticeira”, material altamente predatório, da Barragem de Ernestina.

No domingo (04/01), as equipes atuaram novamente na Barragem do Rio Passo Fundo, no município de Ronda Alta.

Essas ações, além de repressivas, incluem a orientação às comunidades sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do cumprimento da legislação ambiental. O período da piracema, que vai até 31 de janeiro de 2026, é vital para garantir a reprodução das espécies de peixes.

A Brigada Militar reforça que as ações de fiscalização continuarão durante todo o período da piracema, reiterando o compromisso do Governo do Estado com a proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
