Nota eletrônica é obrigatória para produtores rurais a partir de hoje dia 05

A partir de 5 de janeiro, mais de 800 mil produtores devem adotar a emissão digital de notas fiscais em operações no RS

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Governo RS
05/01/2026 às 10h40
(Foto: Ascom/Sefaz)

A partir de hoje, 5 de janeiro, todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul são obrigados a emitir nota fiscal eletrônica para operações internas, conforme determina a norma definida no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Com isso, o uso do modelo 4 de nota fiscal em papel, conhecido como “talão do produtor”, está proibido. A medida atinge mais de 800 mil produtores no Estado.

Caso as notas eletrônicas não sejam emitidas, as transações ficarão sem documentação fiscal, o que configura descumprimento da legislação tributária.

A adoção da nota eletrônica tem como objetivo modernizar a documentação fiscal no setor agropecuário, agilizando o processo de emissão, tornando-o mais seguro e reduzindo a burocracia, além de evitar falhas e perda de documentos. A mudança também antecipa o que se espera após a Reforma Tributária, que deve extinguir as notas em papel.

Como emitir a nota
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) disponibiliza duas opções para a emissão das notas:

  1. Aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF): Gratuito e de fácil uso, o app pode ser baixado no celular e utiliza o login gov.br. Ele é especialmente vantajoso para quem não tem acesso constante à internet, pois permite a emissão em modo off-line. Após a reconexão, a nota é autorizada. O limite é de 30 notas fiscais eletrônicas, R$ 300 mil ou 168 horas, após o qual é necessário estar conectado à internet.

  2. Nota Fiscal Avulsa (NFA-e): Indicado para operações mais complexas, como exportações, este sistema também é gratuito e está sendo aprimorado para ser mais intuitivo.

A medida foi gradualmente implantada, começando com produtores de maior faturamento em 2021, e em 2025 a obrigatoriedade será estendida a quem tiver receita bruta de R$ 360 mil ou mais com a atividade rural. A Receita Estadual tem realizado encontros para capacitar os produtores sobre o uso das novas ferramentas, incluindo mais de 100 encontros em 2024.

A transição para a nota eletrônica está sendo acompanhada de perto pela Receita Estadual, que atendeu a solicitações de prorrogação em momentos específicos, como após as enchentes de 2024.

 
(Foto: Divulgação)
Fiscalização

Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS

Ação de combate à pesca ilegal é reforçada nos municípios do interior do Estado durante o período de Piracema

 Transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia, Pepe Vargas, que esteve no posto de 2 a 4 de janeiro -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Executivo

Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5/1), em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

 Operações da instituição e tecnologia antidrone reforçam combate ao crime organizado no sistema prisional no RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Segurança Pública

Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025

A atuação da Polícia Penal evitou, ao longo de 2025, a inserção de quantidade expressiva de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul.

 (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Política

Ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo comandará as eleições brasileiras deste ano

Kassio deve ser empossado à frente do tribunal no fim de maio ou início de junho deste ano, antes das convenções eleitorais, que se iniciam em julho

 (Foto: Bombeiros Voluntários)
Incêndio Rural

Veículo é destruído por incêndio em galpão no interior de Barra do Guarita

Fogo teria começado após automóvel, com escapamento quente, ser estacionado sobre feno utilizado na alimentação de animais.

Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
