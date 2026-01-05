Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul

Transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia, Pepe Vargas, que esteve no posto de 2 a 4 de janeiro -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5/1), em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Após um período de descanso, Leite retoma as atividades à frente do Executivo estadual, reassumindo o comando do governo em um ato que destacou o respeito institucional e a harmonia entre os poderes.

A transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, que esteve à frente do governo entre os dias 2 e 4 de janeiro, cumprindo a tradição de cortesia entre os poderes no início do ano. Antes disso, durante o recesso de final de ano, a governadoria havia sido exercida pelo vice-governador Gabriel Souza, que transmitiu o cargo a Pepe Vargas na última sexta-feira.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter democrático do gesto. “Fiz questão de fazer esse ato simbólico, considerando uma demonstração importante dessa relação leal, no melhor exercício da nossa democracia, com respeito às instituições. O gesto de que o presidente da Assembleia, com a ausência do governador e do vice-governador, possa exercer as funções, independentemente de questões partidárias, diferenças ou divergências, é uma tradição que engrandece nossa democracia”, afirmou.

O deputado Pepe Vargas também destacou a importância do ato para o fortalecimento das instituições. “Eu que agradeço a oportunidade, afinal de contas é um gesto do Executivo em relação ao Legislativo, acho que muito importante, reforçando que é possível, independentemente de divergências, ter uma visão republicana, uma relação de independência e harmonia entre os poderes”, disse.

Com a reassunção, Eduardo Leite retoma integralmente a agenda de trabalho e a condução das ações do governo do Estado.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter democrático do gesto -Foto: Maurício Tonetto/Secom