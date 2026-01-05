Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5/1), em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Após...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/01/2026 às 10h48
Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul
Transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia, Pepe Vargas, que esteve no posto de 2 a 4 de janeiro -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5/1), em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Após um período de descanso, Leite retoma as atividades à frente do Executivo estadual, reassumindo o comando do governo em um ato que destacou o respeito institucional e a harmonia entre os poderes.

A transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, que esteve à frente do governo entre os dias 2 e 4 de janeiro, cumprindo a tradição de cortesia entre os poderes no início do ano. Antes disso, durante o recesso de final de ano, a governadoria havia sido exercida pelo vice-governador Gabriel Souza, que transmitiu o cargo a Pepe Vargas na última sexta-feira.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter democrático do gesto. “Fiz questão de fazer esse ato simbólico, considerando uma demonstração importante dessa relação leal, no melhor exercício da nossa democracia, com respeito às instituições. O gesto de que o presidente da Assembleia, com a ausência do governador e do vice-governador, possa exercer as funções, independentemente de questões partidárias, diferenças ou divergências, é uma tradição que engrandece nossa democracia”, afirmou.

O deputado Pepe Vargas também destacou a importância do ato para o fortalecimento das instituições. “Eu que agradeço a oportunidade, afinal de contas é um gesto do Executivo em relação ao Legislativo, acho que muito importante, reforçando que é possível, independentemente de divergências, ter uma visão republicana, uma relação de independência e harmonia entre os poderes”, disse.

Com a reassunção, Eduardo Leite retoma integralmente a agenda de trabalho e a condução das ações do governo do Estado.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter democrático do gesto -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter democrático do gesto -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Fiscalização Há 17 minutos

Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS

Ação de combate à pesca ilegal é reforçada nos municípios do interior do Estado durante o período de Piracema

 Operações da instituição e tecnologia antidrone reforçam combate ao crime organizado no sistema prisional no RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Segurança Pública Há 22 minutos

Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025

A atuação da Polícia Penal evitou, ao longo de 2025, a inserção de quantidade expressiva de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grand...

 (Foto: Ascom/Sefaz)
Obrigatoriedade Há 30 minutos

Nota eletrônica é obrigatória para produtores rurais a partir de hoje dia 05

A partir de 5 de janeiro, mais de 800 mil produtores devem adotar a emissão digital de notas fiscais em operações no RS

 (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Política Há 35 minutos

Ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo comandará as eleições brasileiras deste ano

Kassio deve ser empossado à frente do tribunal no fim de maio ou início de junho deste ano, antes das convenções eleitorais, que se iniciam em julho

 (Foto: Bombeiros Voluntários)
Incêndio Rural Há 2 horas

Veículo é destruído por incêndio em galpão no interior de Barra do Guarita

Fogo teria começado após automóvel, com escapamento quente, ser estacionado sobre feno utilizado na alimentação de animais.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
19° Sensação
2.6 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Fiscalização Há 11 minutos

Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS
Senado Federal Há 17 minutos

Senado começa 2026 com a missão de aprovar o novo PNE
Executivo Há 17 minutos

Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul
Segurança Pública Há 17 minutos

Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025
Obrigatoriedade Há 25 minutos

Nota eletrônica é obrigatória para produtores rurais a partir de hoje dia 05

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 +0,51%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 534,813,23 +3,02%
Ibovespa
160,289,52 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias