Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025

A atuação da Polícia Penal evitou, ao longo de 2025, a inserção de quantidade expressiva de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grand...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/01/2026 às 10h48
Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025
Operações da instituição e tecnologia antidrone reforçam combate ao crime organizado no sistema prisional no RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

A atuação da Polícia Penal evitou, ao longo de 2025, a inserção de quantidade expressiva de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul. Considerando as apreensões em ações extramuros, como rondas externas e a antecipação do lançamento manual ou com o uso de drones por sobre as muralhas, os números do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) apontam aumento no recolhimento de todos os tipos de produtos durante o ano.

Os servidores penitenciários evitaram a entrada de 2.893 aparelhos celulares no sistema prisional. No ano anterior, houve a apreensão de 2.667 aparelhos, o que representa um aumento de 8,5%. Quanto aos chips para celulares, o crescimento percentual de peças capturadas é ainda mais significativo: 67%, passando de 1.101 em 2024 para 1.836 em 2025. O levantamento refere-se a ações de policiamento preventivo externo às unidades, não incluindo as extrações realizadas em revistas gerais nas galerias, as revistas pontuais nas celas ou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A segurança é uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite.

“São números que demonstram a capacidade técnica dos nossos servidores e a atuação firme contra o crime organizado. É uma contribuição fundamental para o trabalho integrado com a segurança pública e para a melhoria nos índices de diversas áreas, resultado das políticas implementadas pelo governo Eduardo Leite”, avalia o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Com relação à tentativa de inserção de entorpecentes, o aumento total de confiscos pela Polícia Penal durante o ano é 89% maior que o ano anterior: 426,3 quilos contra 225,5 quilos. Para o superintendente da instituição, Sergio Dalcol, os números refletem um conjunto de ações, entre elas o fortalecimento da inteligência penitenciária, o avanço nos procedimentos de segurança e o investimento em tecnologias como o antidrone. “É importante destacar que nada disso seria possível sem o empenho e a qualificação dos nossos servidores. Combinados, o combate à comunicação ilícita e o impedimento da entrada de drogas nos estabelecimentos significam menor capacidade de articulação aos grupos criminosos”, enfatiza.

Também são contabilizadas as tentativas de arremessos de armas brancas. Foram interceptadas 174 em 2024 e 184 em 2025. Para o diretor do DSEP, Anderson Prochnow, os resultados evidenciam a qualidade da atuação comprometida e ininterrupta dos servidores. “As atribuições da Polícia Penal estão tanto no intra quanto no extramuros, no entorno das unidades prisionais. Estamos trabalhando de forma efetiva dentro dos parâmetros do programa RS Seguro para assegurar, dentro do que nos cabe, os bons índices da segurança pública do Estado.”

Texto: Paulo André Dutra/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Fiscalização Há 17 minutos

Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS

Ação de combate à pesca ilegal é reforçada nos municípios do interior do Estado durante o período de Piracema

 Transmissão do cargo foi feita pelo presidente da Assembleia, Pepe Vargas, que esteve no posto de 2 a 4 de janeiro -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Executivo Há 22 minutos

Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5/1), em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Após...

 (Foto: Ascom/Sefaz)
Obrigatoriedade Há 30 minutos

Nota eletrônica é obrigatória para produtores rurais a partir de hoje dia 05

A partir de 5 de janeiro, mais de 800 mil produtores devem adotar a emissão digital de notas fiscais em operações no RS

 (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Política Há 34 minutos

Ministro indicado por Bolsonaro ao Supremo comandará as eleições brasileiras deste ano

Kassio deve ser empossado à frente do tribunal no fim de maio ou início de junho deste ano, antes das convenções eleitorais, que se iniciam em julho

 (Foto: Bombeiros Voluntários)
Incêndio Rural Há 2 horas

Veículo é destruído por incêndio em galpão no interior de Barra do Guarita

Fogo teria começado após automóvel, com escapamento quente, ser estacionado sobre feno utilizado na alimentação de animais.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
19° Sensação
2.6 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Fiscalização Há 11 minutos

Brigada Militar intensifica a Operação Piracema no RS
Senado Federal Há 17 minutos

Senado começa 2026 com a missão de aprovar o novo PNE
Executivo Há 17 minutos

Eduardo Leite reassume o governo do Rio Grande do Sul
Segurança Pública Há 17 minutos

Polícia Penal impede entrada de quase 2,9 mil celulares nos presídios do Rio Grande do Sul em 2025
Obrigatoriedade Há 25 minutos

Nota eletrônica é obrigatória para produtores rurais a partir de hoje dia 05

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 +0,51%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 534,813,23 +3,02%
Ibovespa
160,289,52 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias