Veículo é destruído por incêndio em galpão no interior de Barra do Guarita

Fogo teria começado após automóvel, com escapamento quente, ser estacionado sobre feno utilizado na alimentação de animais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
05/01/2026 às 08h48
(Foto: Bombeiros Voluntários)

Na tarde deste domingo (04/01), por volta das 18h30, a guarnição dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foi acionada para atender a um incêndio em um galpão na localidade de Jaboticaba, interior de Barra do Guarita.

Ao chegar ao local, os atendentes constataram que um veículo já se encontrava na área externa completamente consumido pelas chamas.

De acordo com informações repassadas pelo proprietário, o veículo estava no local após o carregamento de sacas de adubo para uso na plantação agrícola. A suspeita é de que o automóvel tenha ficado estacionado sobre feno utilizado para alimentação de animais e, com o escapamento ainda quente, o fogo tenha iniciado nas palhas, espalhando-se rapidamente.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência.

 

 

