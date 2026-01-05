Tempo ensolarado predomina no início da semana no RS, com trégua no calor

A primeira semana do ano de 2026 deve começar com tempo firme para os gaúchos, com muito sol, com retorno do calorão na metade da semana. Neste domingo (4), uma área de alta pressão contribui para manter o tempo mais estável em todo o Rio Grande do Sul, com sol entre poucas nuvens, conforme a Climatempo.

A pressão segue favorecendo o tempo bom na segunda-feira (5), com predomínio de sol em boa parte do Estado ao longo do dia. Ainda pode haver chuva fraca e passageira no Sul e em partes da Região Metropolitana, por conta da circulação marítima.

Com a chegada de uma massa de ar polar na região, o calorão deve dar uma trégua. Com isso, os próximos dias serão mais amenos no RS, com temperaturas mínimas que podem atingir 11ºC e máximas que não chegam à casa dos 30ºC. Pela manhã, as temperaturas continuam baixas, e à tarde não esquenta tanto, o que favorece a sensação de clima mais agradável.Play Video

Em Capão da Canoa, por exemplo, no Litoral Norte, a máxima não deve passar dos 27ºC na terça-feira (6), apesar da previsão de dia ensolarado, com períodos de céu encoberto. Não há alertas de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região nos próximos dias.

Calorão e virada no tempo

Na metade da semana o tempo deve virar no RS, segundo a previsão da Climatempo. A partir de quarta-feira (7), as instabilidades voltam a atuar no território gaúcho, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu encoberto em boa parte do Estado.

Há previsão de chuva para as regiões da Campanha, Sul e em partes da região central, Vales, Costa Doce e Oeste. Nas demais áreas, a chuva ocorre com menor intensidade, como na Região Metropolitana e na Serra.

O calorão também deve retornar. Pela manhã, as temperaturas já começam a subir ligeiramente, e à tarde volta a esquentar em grande parte do RS, o que contribui com a sensação de abafamento. Em Porto Alegre, por exemplo, os termômetros podem chegar a 34ºC na quarta.

Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (5)

Região Metropolitana

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Serra

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 24ºC.

Campanha

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 11ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda, sem nuvens. Em Uruguaiana, as marcas variam entre 16ºC e 27ºC.

Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Em Capão da Canoa, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC e máxima de 25ºC.

Noroeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, a mínima é de 14ºC e máxima de 28ºC.











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.











