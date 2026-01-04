Domingo, 04 de Janeiro de 2026
12°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar

Carioca estrearia na temporada 2026 do tênis na madrugada de segunda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/01/2026 às 18h46

Número 1 do tênis brasileiro, o carioca João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Brisbane (Austrália), que marcaria sua estreia na temporada 2025. O atleta precisou abandonar o torneio devido a uma lesão na região lombar, segundo nota oficial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Atual número 24 do mundo, João enfrentaria o norte-americano Reilly Opeka (54º no ranking) na primeira rodada de Brisbane, na madrugada de segunda (5). O torneio é preparatório para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Há pouco mais de dois meses, o carioca antecipou o encerramento da temporada de 2025 , por conta de uma lombalgia (dores na região lombar). Na ocasião, João desistiu de competir no ATP 250 de Atenas (Grécia), que seria seu último torneio oficial. Aparentemente recuperado, no último dia 8 de dezembro, o brasileiro participou de uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz. Número 1 do mundo, Alcaraz superou João por 2 sets a 1.

Com a desistência de Brisbane, João Fonseca deve deixar o top 30 do ranking mundial. Ele defendia 125 pontos no torneio australiano, mesmo total que obteve com o título do Challenger de Camberra, seu primeiro torneio na temporada passada.

Depois de Brisbane, João Fonseca já tem programados outros seis compromissos oficiais neste início de ano.

Próximos torneios

12 de janeiro - ATP 250 de Adelaide (Austrália)

18 de janeiro: - Aberto da Austrália

06 de fevereiro - Copa Davis com seleção brasileira (Canadá)

09 de fevereiro - ATP 250 de Buenos Aires

16 de fevereiro - ATP 500 do Rio de Janeiro

04 de março - Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos)

18 de março - Masters 1000 de Miami (Estados Unidos)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto de Lei nº 090/2025 foi aprovado, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (22/12) (Foto: Diones Roberto Becker)
Esporte Há 3 horas

Edis aprovam texto que garante renovação do contrato de escolinha de futebol em Coronel Bicaco

Empresa realiza três treinamentos por semana no Estádio Municipal
Esportes Há 23 horas

Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior

Maior competição de base do país reúne 128 times na fase de grupos
Esportes Há 1 dia

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano
Esportes Há 4 dias

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Flamengo e Corinthians disputam o título que abre a temporada de 2026

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 4 dias

Ainda quero ser campeã da São Silvestre, diz Núbia de Oliveira

Brasileira chega em 3º lugar na prova internacional pela segunda vez

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 23°
19° Sensação
2.74 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
26° 10°
Terça
31° 13°
Quarta
34° 16°
Quinta
31° 16°
Sexta
29° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Geral Há 3 horas

Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026
Eleição Há 3 horas

Paulo Leandro Diniz presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2026
Despedida do cargo Há 3 horas

Coronel Bicaco: Vereador destaca o respeito e auxílios financeiros ao deixar a presidência do Legislativo

Grande expediente Há 3 horas

Vereadora comemora entrega de carro para auxiliar produtores rurais de Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,240,28 +1,44%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias