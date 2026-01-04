Edis aprovam texto que garante renovação do contrato de escolinha de futebol em Coronel Bicaco

O Projeto de Lei nº 090/2025, que atualiza o valor do repasse financeiro destinado à manutenção de escolinha de futebol e autoriza a celebração de novo convênio para o exercício de 2026, foi aprovado, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (22/12).

O Município pagará R$ 4 mil por mês à RZ Sports - Agenciamento e Formação Esportiva. A empresa realiza três treinamentos por semana no Estádio Municipal – desde que haja condições climáticas apropriadas.

Conforme justificativa do Poder Executivo, a iniciativa fundamenta-se na relevância social da ação, que visa atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, proporcionando-lhes acesso a atividades esportivas regulares, orientação técnica adequada e convivência comunitária saudável. O esporte, especialmente o futebol, constitui importante instrumento de inclusão social, promoção da cidadania, disciplina, respeito às regras e prevenção de situações de risco, contribuindo diretamente para o desenvolvimento físico, emocional e social dos participantes.

