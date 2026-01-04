Defesa Civil do RJ alerta para chuvas intensas no estado até segunda

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu neste domingo (4) alerta para a ocorrência de chuvas intensas com raios em todos os municípios fluminenses, em razão da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O aviso é válido das 8h deste domingo (4) até as 6h de segunda-feira (5).

De acordo com a Defesa Civil e o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), estão previstas pancadas isoladas de chuva de intensidade moderada a forte.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e que siga as recomendações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, os telefones 199 ou 193 devem ser acionados.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou neste domingo (4) que o município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 às 8h07, devido a registros de chuva e vento forte na região do maciço da Tijuca, que compreende a Floresta da Tijuca.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos que atuavam na região do Centro, zona norte e Baía de Guanabara perderam intensidade no início da tarde. Outros núcleos isolados permanecem atuando sobre a zona sudoeste e sobre o Maciço da Tijuca. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento.

A Defesa Civil do município do Rio acionou, às 8h deste domingo, três sirenes na comunidade da Formiga, na zona norte do Rio, por conta do grande volume de chuva . Às 9h15, as sirenes foram silenciadas, após ausência de registro de chuva forte. O Sistema de Alerta e Alarme conta com 164 equipamentos em 103 comunidades da cidade.

Na Região Serrana do Rio de Janeiro, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu, às 11h35 deste domingo (4), um alerta via SMS para a previsão de chuva moderada a forte , podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento na cidade.