Agenda Celic tem 32 licitações programadas para a primeira semana de 2026

A contratação de empresa para execução de reforma da pista de atletismo e das instalações elétricas do Sistema de Iluminação a LED da Pista de Atletismo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, é uma das 32 licitações da semana de 5 a 9 de janeiro previstas pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O certame, realizado a pedido da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), está agendado para sexta-feira (9/1), às 9h30, e contempla a pista de 400 metros, com oito raias, do complexo. O valor de referência da licitação, realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, é de R$ 6,7 milhões e tem o menor preço ofertado pelas empresas interessadas como critério de julgamento.

Para a semana também está previsto certame para contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção predial, para um total de 25 postos de trabalho, no complexo do Palácio Piratini. A abertura das propostas também está marcada para sexta-feira (9), às 9h30.

Estão previstos ainda pregões para a aquisição de equipamentos de informática, de laboratório, materiais gráficos, equipamentos de segurança, entre outros. No total, serão 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.