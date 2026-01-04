Domingo, 04 de Janeiro de 2026
12°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuvas no litoral paulista provocam interdição da Serra Mogi-Bertioga

Volume de chuvas em Ubatuba já causa alagamentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/01/2026 às 12h57
Chuvas no litoral paulista provocam interdição da Serra Mogi-Bertioga
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O alto volume de chuvas que tem atingido diversas cidades do litoral paulista nos últimos dias provocou alagamentos e levou à interdição temporária da Serra Mogi-Bertioga na manhã deste domingo (4).

Segundo a Concessionária Novo Litoral, que administra a SP-098, a estrada precisou ser fechada, entre os quilômetros 77 e 98, por questão de segurança, já que nas últimas 72 horas o volume de chuva chegou a 200 milímetros na região de serra, índice acima do que é considerado seguro para a operação .

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, foi registrado um acumulado de 158 milímetros de chuva nas últimas seis horas, volume que corresponde a cerca de 65% do esperado para todo o mês de janeiro, que tem média de 242 mm. Em apenas quatro dias deste mês de janeiro, o acumulado de chuva em Ubatuba já alcançou 184,3 mm.

Apesar desse grande volume, a Defesa Civil do município informou que não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados até este momento , embora diversas ruas da cidade tenham sido alagadas durante as chuvas desta madrugada.

Em Mongaguá, no litoral sul, moradores receberam alertas no celular sobre chuvas persistentes neste domingo. Diversas ruas dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos ficaram alagadas na manhã deste domingo. Também houve a queda de uma estrutura metálica pela Praça Dudu Samba, informou a Defesa Civil da cidade.

Em Peruíbe, a chuva provocou alagamentos e atingiu o quintal de uma residência na Rua Presidente Prudente. As autoridades precisaram utilizar um bote para remover a família de turistas que estava na casa.

Vale do Ribeira

Também foram registradas chuvas fortes e intensas em cidades da região do Vale do Ribeira. Na cidade de Pariquera-Açu, foram registradas quedas de árvores na Rodovia Ivo Zanella, o que provocou sua interdição parcial.

Já em Juquiá foram registradas fortes rajadas de vento, que atingiram cerca de 52 km/h e provocaram o desabamento de uma residência. Uma pessoa ficou ferida nesse desabamento e foi socorrida com escoriações. Também houve o destelhamento da vila olímpica municipal, mas sem o registro de vítimas.

Em Rio Grande da Serra, município da região metropolitana de São Paulo, uma residência foi danificada por uma enxurrada no Jardim Guiomar. A Defesa Civil vistoriou a casa e constatou rachaduras na residência, orientando a moradora a deixar o local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 4 horas

Fase de testes do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços inicia na segunda-feira (5)

O projeto piloto do sistema de apuração assistida do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), coordenado pelo Comitê Gestor do IBS (CGIBS), inicia na s...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

RJ: praias seguem com ressaca e banhistas devem evitar entrar no mar

Marinha emitiu alerta para ressaca até a manhã da segunda-feira
Geral Há 5 horas

Brasil no Mundo faz programa especial sobre Venezuela neste domingo

Programa vai ao ar às 19h30

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Carnaval não oficial abre pré-folia neste domingo no Rio

Concentração a partir das 8h da manhã no centro da cidade
Geral Há 22 horas

Folia de Reis no Museu Vassouras reafirma tradição no Vale do Café

Programação terminará neste domingo

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 23°
21° Sensação
3.16 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
26° 10°
Terça
31° 13°
Quarta
34° 16°
Quinta
31° 16°
Sexta
29° 18°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Chuvas no litoral paulista provocam interdição da Serra Mogi-Bertioga
Internacional Há 1 hora

Bernie Sanders e Kamala Harris criticam ações de Trump na Venezuela
Saúde Há 2 horas

Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo
Internacional Há 2 horas

China pede aos EUA a libertação imediata de Maduro e sua esposa
Fazenda Há 4 horas

Fase de testes do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços inicia na segunda-feira (5)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,649,80 +1,51%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias