Domingo, 04 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior

Maior competição de base do país reúne 128 times na fase de grupos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 20h46

O Bahia estreou com goleada na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, maior competição de futebol de base do Brasil. A vitória por 5 a 0 sobre o Inter de Limeira-SP pelo Grupo 9 teve hat-trick (três gols) do camisa 9 Juninho no segundo tempo, e João Andrade e Pedrinho balançaram a rede na etapa inicial.

A 56ª edição do torneio, aberta na sexta-feira (2), reúne 128 times, divididos em 34 chaves com quatro equipes, cujos atletas têm idades entre 16 e 21 anos. Os dois primeiros colocados em cada grupo avançam à fase mata-mata (oito jogos eliminatórios). A decisão do título ocorrera em 25 de janeiro - feriado municipal em homenagem à fundação de São Paulo - na Arena Pacaembu. As partidas da copinha têm transmissão ao vivo ( on streaming ) no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no Youtube.

[Post Instagram]

Outra equipe baiana que fez bonito na estreia hoje foi a do Atlético de Alagoinhas: ganhou por 2 a 0 do Santa Fé-SP. Já o Corinthians arrancou a vitória por 1 a 0 sobre o Trindade-GO, com gol do jogador Favela aos 36 minutos da segunda etapa. Parte dos 26 jogos da primeira rodada da Copinha programados para este sábado (3) serão concluídos ao fim da noite. Confira AQUI a programação.

O tradicional torneio que abre a temporada do futebol nacional é uma vitrine de talentos. Já despontaram nos gramados paulistas durante a Copinha estrelas como Raí (1993), Fred (2003) e Neymar (2009). Em 2022 foi a vez de Endrick – ex-Palmeiras e atualmente no Lyon (França) - se destacar e, ano passado, Breno Bidon (Corinthians) e Ryan Francisco (São Paulo) se sobressaíram na competição.

O atual campeão é o São Paulo, que detém cinco títulos, mesmo total de Fluminense e Internacional. No entanto, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 taças.

Demais resultados deste sábado (3)

Grupo 1 - Chapecoense-SC 3 x 2 Volta Redonda-RJ

Grupo 3 - Tanabi-SP 1 x 0 Sobradinho-DF e Goiás-GO 3 x 1 América-RN

Grupo 6 - Grêmio Prudent-SP 2 x 1 Carajás-PA

Grupo 8 - XV de Jaú-SP 2 x 1 Luverdense-MT

Grupo 9 - América-SP 0 x 0 -AL

Grupo 11 - Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA e Santa Cruz-PE 1 x 3 Botafogo-SP

Grupo 12 - I9 FC-SP 0 x 3 Guanabara City-GO

Grupo 28 - Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES e Vitória-BA 2 x 2 Capivariano-SP

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano
Esportes Há 3 dias

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Flamengo e Corinthians disputam o título que abre a temporada de 2026

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 3 dias

Ainda quero ser campeã da São Silvestre, diz Núbia de Oliveira

Brasileira chega em 3º lugar na prova internacional pela segunda vez

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 4 dias

Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre

Brasileiro Fábio de Jesus Correia foi o terceiro colocado

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 4 dias

Com disposição e alegria, corredores anônimos agitam a São Silvestre

Participação de mulheres cresceu e bateu recorde este ano

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
17° Sensação
2.67 km/h Vento
82% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Sexta
° °
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais
Esportes Há 3 horas

Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior
Crise internacional Há 3 horas

EUA atacam a Venezuela e anunciam captura de Nicolás Maduro
Internacional Há 4 horas

Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
Zona rural Há 4 horas

Tentativa de abigeato é registrada no interior de Gamelinhas Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,364,45 +1,27%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias