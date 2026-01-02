Tamanduá é flagrado “tentando sacar dinheiro” em caixa eletrônico.

Bombeiros militares do 3º (BPM) de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, foram acionados na manhã de quarta-feira (31/12) para uma ocorrência inusitada no centro da cidade: um tamanduá-bandeira invadiu uma agência bancária.

O flagrante chamou atenção nas redes sociais: no vídeo, o animal se levanta e se apoia no caixa eletrônico, como se tentasse sacar dinheiro.

Os bombeiros realizaram o resgate de forma segura, e o tamanduá não apresentava ferimentos.

Em seguida, ele foi conduzido a um local adequado em seu habitat natural, garantindo a segurança do animal e da população.





