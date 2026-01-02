Mãe e filha desaparecem durante pescaria no interior de Xanxerê

Uma mulher de 34 anos e a filha, de 9, desapareceram nas águas do Rio Voltão, no interior de Xanxerê, no início da noite desta quinta-feira, dia 1º, durante uma pescaria na Linha Voltão, no Oeste catarinense.
O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da região, que trabalham nas buscas em solo e com mergulhadores. Segundo as informações, mãe e filha estavam nas margens do rio quando foram levadas pela forte correnteza. No local também estava o companheiro da mulher, que pescava no momento. Ainda não há detalhes confirmados sobre a dinâmica exata do desaparecimento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 20 horas. Inicialmente, a informação repassada indicava apenas uma pessoa desaparecida, mas com o avanço das apurações, foi confirmada a ocorrência envolvendo mãe e filha.
As buscas durante a noite foram consideradas difíceis devido ao grande volume de água e à forte correnteza do rio. Os trabalhos foram reforçados nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 2, com bombeiros de Chapecó e Xanxerê, e seguem em andamento.
