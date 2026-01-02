Sábado, 03 de Janeiro de 2026
Equipe da Rádio Gaúcha é assaltada na freeway

A repórter fez comunicação com o estúdio a partir dos equipamentos usados para transmissão ao vivo, que não foram levados na ação criminosa.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Fonte GZH
02/01/2026 às 20h07

(Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)

A equipe de reportagem da Rádio Gaúcha foi vítima de um assalto na tarde desta sexta-feira (2), no km 83 da freeway, na saída de Cachoeirinha.

A repórter Maria Stolting e o motorista Leonardo da Cunha Silveira foram abordados por dois homens armados com facas. Ambos tiveram os celulares roubados, além de outros pertences.

— Nossa equipe de reportagem acaba de ser assaltada na freeway. Estávamos parados para fazer a entrada no (para atualizações do) trânsito e fomos surpreendidos por dois homens — relatou Maria Stolting.

A repórter fez comunicação com o estúdio a partir dos equipamentos usados para transmissão ao vivo, que não foram levados na ação criminosa.

— Era uma faca grande, já falaram: “perdeu, perdeu”. Queriam carteira, celular, levaram nossa carteira, nosso celular, outros itens pessoais eles deixaram — acrescentou.

Após o assalto, os dois criminosos fugiram para uma área de mata. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registro da ocorrência, e a Brigada Militar auxilia nas buscas. Ninguém foi preso até o momento.



