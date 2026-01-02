Equipe da Rádio Gaúcha é assaltada na freeway

— Nossa equipe de reportagem acaba de ser assaltada na freeway. Estávamos parados para fazer a entrada no (para atualizações do) trânsito e fomos surpreendidos por dois homens — relatou Maria Stolting.

A repórter fez comunicação com o estúdio a partir dos equipamentos usados para transmissão ao vivo, que não foram levados na ação criminosa.

— Era uma faca grande, já falaram: “perdeu, perdeu”. Queriam carteira, celular, levaram nossa carteira, nosso celular, outros itens pessoais eles deixaram — acrescentou.

Após o assalto, os dois criminosos fugiram para uma área de mata. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registro da ocorrência, e a Brigada Militar auxilia nas buscas. Ninguém foi preso até o momento.









