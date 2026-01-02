Alistamento Militar 2026 começou ontem em todo o país

O Alistamento Militar 2026 começou ontem, quinta-feira (1º), e seguirá aberto até o dia 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2026, inclusive aqueles que residem no exterior. Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está disponível para mulheres brasileiras que desejam servir voluntariamente às Forças Armadas, desde que atinjam a maioridade neste ano.

O alistamento é gratuito e deve ser feito dentro do prazo estabelecido. Os jovens do sexo masculino que perderem o período estarão sujeitos a multa por atraso e ficarão vinculados à seleção do ano seguinte. Para as mulheres, o prazo não será prorrogado. Segundo o Ministério da Defesa, o serviço militar é fundamental para a formação de uma reserva estratégica de recursos humanos, apta a atuar tanto na defesa nacional quanto em ações de apoio à sociedade.

Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas em 2026. As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do site do Alistamento Online, sendo necessário ter cadastro na plataforma Gov.br. A modalidade online também está disponível para brasileiros que vivem fora do país.

Quem não tiver acesso à internet ou preferir o atendimento presencial pode procurar, a partir desta sexta-feira (2), a Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima, munido de documentos originais, como certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade ou CTPS e comprovante de residência recente.

O serviço militar feminino, criado em 2024, disponibilizará 1.467 vagas em 2026, distribuídas entre o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal. Após a incorporação, as mulheres deverão cumprir o Serviço Militar Inicial por 12 meses.

Jovens com condições de saúde impeditivas, como pessoas com deficiência, podem solicitar isenção, mediante apresentação de laudos médicos no momento do alistamento. Após essa etapa inicial, os alistados deverão acompanhar as próximas fases, que incluem seleção, exames e possível incorporação, com início do serviço militar previsto para 2027.

