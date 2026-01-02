Com o aumento do ICMS, gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros no Brasil

O aumento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na gasolina, no diesel e no gás de cozinha entrou em vigor na quinta-feira (1º) em todo o Brasil.

A decisão de aumentar o tributo estadual foi tomada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em setembro do ano passado. O órgão reúne representantes do governo federal e dos Estados.

Para a gasolina, houve uma elevação de R$ 0,10 no ICMS por litro, para R$ 1,57. Para o diesel, o aumento foi de R$ 0,05 por litro, para R$ 1,17. No caso do gás de cozinha, o reajuste foi de R$ 1,05 por botijão de 13 quilos.

Esse é o segundo ano seguido de aumento do ICMS sobre os combustíveis. Em fevereiro de 2025, também houve elevação do imposto.

O reajuste está sendo sentido pelos consumidores, principalmente os motoristas, que se depararam com a gasolina e o diesel mais caros nos postos neste começo de ano. Em alguns estabelecimentos do Rio Grande do Sul, o aumento no litro dos combustíveis é superior ao determinado pelo Confaz.

