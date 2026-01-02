Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com o aumento do ICMS, gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros no Brasil

Em alguns postos do RS, o aumento no litro dos combustíveis é superior ao determinado pelo Confaz

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
02/01/2026 às 16h13
Com o aumento do ICMS, gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros no Brasil
Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O aumento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na gasolina, no diesel e no gás de cozinha entrou em vigor na quinta-feira (1º) em todo o Brasil.

A decisão de aumentar o tributo estadual foi tomada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em setembro do ano passado. O órgão reúne representantes do governo federal e dos Estados.

Para a gasolina, houve uma elevação de R$ 0,10 no ICMS por litro, para R$ 1,57. Para o diesel, o aumento foi de R$ 0,05 por litro, para R$ 1,17. No caso do gás de cozinha, o reajuste foi de R$ 1,05 por botijão de 13 quilos.

Esse é o segundo ano seguido de aumento do ICMS sobre os combustíveis. Em fevereiro de 2025, também houve elevação do imposto.

O reajuste está sendo sentido pelos consumidores, principalmente os motoristas, que se depararam com a gasolina e o diesel mais caros nos postos neste começo de ano. Em alguns estabelecimentos do Rio Grande do Sul, o aumento no litro dos combustíveis é superior ao determinado pelo Confaz.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A emissão do cupom eletrônico pode ser realizada de forma gratuita no celular por meio do aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF) -Foto: Ascom/Sefaz
Receita Estadual Há 1 hora

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)

Seguindo a norma definida no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a emissão de nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os ...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana

Não são recomendados banho de mar e a prática de esportes aquáticos

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Buscas por jovem arrastado pela correnteza em Copacabana continuam

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Frente fria avança por SP e deve trazer ventos fortes

Calor extremo deverá perder a força e sensação térmica será mais amena

 Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Exército Há 3 horas

Alistamento Militar 2026 começou ontem em todo o país

Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
28° Sensação
1.57 km/h Vento
76% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 28 minutos

Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
Justiça Há 28 minutos

Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Receita Estadual Há 1 hora

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)
Geral Há 1 hora

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana
Geral Há 2 horas

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -1,00%
Euro
R$ 6,36 -1,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,094,91 +2,13%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias