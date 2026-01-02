Sexta, 02 de Janeiro de 2026
Dois municípios da Região Celeiro são selecionados no PAA

Iniciativa integra as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção da segurança alimentar e nutricional, podendo destinar até R$ 70 mil por município selecionado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
02/01/2026 às 15h05
Dois municípios da Região Celeiro são selecionados no PAA
Entrega do Programa PAA Compra com Doação Simultânea. (Foto: SDR)

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) tornou pública a listagem dos 50 municípios classificados para adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea. A iniciativa integra as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção da segurança alimentar e nutricional, podendo destinar até R$ 70 mil por município selecionado.

Da Região Celeiro, dois municípios foram classificados:

- São Valério do Sul

- Redentora.

Outros oito aparecem na relação de suplentes:

- Santo Augusto

- Miraguaí

- Vista Gaúcha

- Tenente Portela

- Chiapetta

- São Martinho

- Humaitá

- Campo Novo.

Ao todo se inscreveram 200 municípios do Estado, somando 50 classificados e 150 suplentes.

O PAA tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável, ao mesmo tempo em que promove a inclusão econômica e social de agricultoras e agricultores familiares, por meio do incentivo à produção e à comercialização. Os produtos adquiridos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar atendidas por serviços públicos do Estado, como escolas, unidades de saúde e equipamentos da assistência social.

Foram considerados, entre outros fatores, o número de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), os indicadores de insegurança alimentar e nutricional, a presença de povos indígenas e comunidades quilombolas, a quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar, com base no Censo Agropecuário 2017 (IBGE), e a priorização de municípios que manifestaram interesse e não foram contemplados no PAA-RS 2024/2025.

 

 

