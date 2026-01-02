Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí

O veículo, que esteve em Uruguaiana, estacionará no Litoral Norte, no calçadão da Orla, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí” -Foto: Bruna Galvão/Ascom/SPGG

O governo do Estado estabelecerá, a partir desta segunda-feira (5), a Unidade Móvel do Tudo Fácil em Tramandaí, para oferecer atendimento ágil e inclusivo à população. O veículo permanecerá no calçadão da Orla até o dia 16 de janeiro, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí”. Os serviços estarão disponíveis para moradores e veranistas, das segundas às sextas-feiras, de 9h30 até 12h e de 13h até 18h.

O município do Litoral Norte é o segundo a receber a unidade móvel. A primeira cidade foi Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde o veículo foi inaugurado pelo governador Eduardo Leite e apresentado à população no dia 11 de dezembro. Em sete dias de atendimento, o serviço coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) realizou 1.197 atendimentos, com destaque para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), oferecida pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

"A Unidade Móvel do Tudo Fácil representa um avanço na ampliação dos serviços públicos, permitindo que mais pessoas tenham acesso a atendimentos essenciais sem precisar se deslocar para outras cidades. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a inovação e a proximidade com a população", destaca o secretário em exercício da SPGG, Bruno Silveira.

Ágil e inclusivo

A unidade móvel foi concebida para oferecer atendimento ágil e inclusivo em diferentes regiões do Estado. O veículo, um ônibus totalmente personalizado e desenvolvido por empresas gaúchas, conta com três guichês internos, dois exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e dois guichês externos destinados à recepção e ao autoatendimento. Totalmente acessível para pessoas com deficiência, o espaço tem capacidade para realizar até 60 atendimentos de CIN por dia.

Para a confecção da Carteira de Identidade é necessário apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento (original/autenticada) e podem ser incluídos dados como nome social, número do PIS/Pasep, da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da Carteira Nacional de Habilitação, do Certificado Militar, do Título de Eleitor, do documento de identidade profissional, mediante a apresentação do respectivo documento original.

A equipe responsável pela operação é formada por um motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil, da SPGG. Além dos serviços de identificação, o ônibus oferece orientações digitais e atendimentos do IPE Prev, IPE Saúde, entre outros.