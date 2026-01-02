Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí

O governo do Estado estabelecerá, a partir desta segunda-feira (5), a Unidade Móvel do Tudo Fácil em Tramandaí, para oferecer atendimento ágil e in...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/01/2026 às 13h43
Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí
O veículo, que esteve em Uruguaiana, estacionará no Litoral Norte, no calçadão da Orla, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí” -Foto: Bruna Galvão/Ascom/SPGG

O governo do Estado estabelecerá, a partir desta segunda-feira (5), a Unidade Móvel do Tudo Fácil em Tramandaí, para oferecer atendimento ágil e inclusivo à população. O veículo permanecerá no calçadão da Orla até o dia 16 de janeiro, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí”. Os serviços estarão disponíveis para moradores e veranistas, das segundas às sextas-feiras, de 9h30 até 12h e de 13h até 18h.

O município do Litoral Norte é o segundo a receber a unidade móvel. A primeira cidade foi Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde o veículo foi inaugurado pelo governador Eduardo Leite e apresentado à população no dia 11 de dezembro. Em sete dias de atendimento, o serviço coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) realizou 1.197 atendimentos, com destaque para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), oferecida pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

"A Unidade Móvel do Tudo Fácil representa um avanço na ampliação dos serviços públicos, permitindo que mais pessoas tenham acesso a atendimentos essenciais sem precisar se deslocar para outras cidades. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a inovação e a proximidade com a população", destaca o secretário em exercício da SPGG, Bruno Silveira.

Ágil e inclusivo

A unidade móvel foi concebida para oferecer atendimento ágil e inclusivo em diferentes regiões do Estado. O veículo, um ônibus totalmente personalizado e desenvolvido por empresas gaúchas, conta com três guichês internos, dois exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e dois guichês externos destinados à recepção e ao autoatendimento. Totalmente acessível para pessoas com deficiência, o espaço tem capacidade para realizar até 60 atendimentos de CIN por dia.

Para a confecção da Carteira de Identidade é necessário apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento (original/autenticada) e podem ser incluídos dados como nome social, número do PIS/Pasep, da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da Carteira Nacional de Habilitação, do Certificado Militar, do Título de Eleitor, do documento de identidade profissional, mediante a apresentação do respectivo documento original.

A equipe responsável pela operação é formada por um motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil, da SPGG. Além dos serviços de identificação, o ônibus oferece orientações digitais e atendimentos do IPE Prev, IPE Saúde, entre outros.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 29 minutos

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP

Procon alerta sobre a importância de comparar e pesquisar valores

 Policiais penais capturam fotos, assinaturas e digitais dos apenados -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 1 hora

Governo Leite implementa biometria para identificação de apenados em 100% das prisões de regime fechado no Estado

O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 70% das pessoas em cumprimento de medidas privativas de liberdade identificadas biometricamente. Hoje, todas...
Geral Há 2 horas

Turistas lotaram rede hoteleira de Niterói no réveillon

Ocupação para a festa da virada de ano na cidade atingiu 100%

 (Foto: BM Divulgação)
Encontro Frustrado Há 3 horas

Homem é agredido e roubado após marcar encontro pelo Facebook no Noroeste do RS

Sequestro, lesões e roubo de veículo ocorreram na madrugada desta sexta-feira em Entre Ijuís e Ijuí

 (Foto: Rafael Calado/ TV Brasil)
Brasília Há 4 horas

Bolsonaro deixa hospital e retorna à custódia da PF

Ex-presidente recebeu alta após cirurgia e exames, e teve pedido de prisão domiciliar negado pelo STF

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.52 km/h Vento
51% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Sistema Prisional Há 12 minutos

Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí
Planejamento Há 26 minutos

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí
Geral Há 26 minutos

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
Senado Federal Há 57 minutos

LDO é sancionada com prazo para pagar emendas e veto a Fundo Partidário maior
Sistema prisional Há 1 hora

Governo Leite implementa biometria para identificação de apenados em 100% das prisões de regime fechado no Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,85%
Euro
R$ 6,37 -0,91%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,135,19 +1,98%
Ibovespa
160,369,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias