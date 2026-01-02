Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite implementa biometria para identificação de apenados em 100% das prisões de regime fechado no Estado

O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 70% das pessoas em cumprimento de medidas privativas de liberdade identificadas biometricamente. Hoje, todas...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/01/2026 às 12h57
Governo Leite implementa biometria para identificação de apenados em 100% das prisões de regime fechado no Estado
Policiais penais capturam fotos, assinaturas e digitais dos apenados -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 70% das pessoas em cumprimento de medidas privativas de liberdade identificadas biometricamente. Hoje, todas as 88 unidades de regime fechado possuem os equipamentos — repassados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — e mais de 100 servidores, das dez regiões penitenciárias, capacitados para operá-los. As 7ª, 8ª e 10ª regiões já concluíram o cadastramento. Para chegar a 100% de presos cadastrados, as unidades prisionais têm realizado a catalogação biométrica diariamente.

A iniciativa tem objetivo de garantir o direito fundamental à identidade, facilitar a ressocialização e prevenir prisões equivocadas, usando dados como foto, digitais e assinatura para criar um registro civil único, integrado ao cadastro nacional, e auxiliar na emissão da documentação básica, como certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor.

A ação é viabilizada por meio de um Termo de Cooperação entre a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), a Polícia Penal, o CNJ — por meio do Programa Fazendo Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) —, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fornece o software, treinamento para servidores públicos e realiza o armazenamento das informações na Base de Dados da Identificação Civil Nacional (BDCIN).

“A implantação dos kits biométricos veio para corrigir uma lacuna, trazendo mais segurança, confiabilidade e cidadania a todos que entram no sistema penitenciário”, ressalta o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

A monitoração das atividades é realizada entre SSPS, Polícia Penal e CNJ. Antes da chegada dos kits, não se realizava identificação de presos na entrada do sistema. A execução ficava a cargo da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias, que faziam o reconhecimento por meio de digital.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, ressalta a importância da identificação de pessoas privadas de liberdade. “É um trabalho integrado nacionalmente que qualifica o sistema prisional brasileiro. Ações conjuntas como essa garantem cidadania às pessoas presas e contribuem significativamente para a segurança pública", afirma.

Procedimento tem início no momento da audiência de custódia -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Procedimento tem início no momento da audiência de custódia -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Documentação civil

A identificação civil biométrica está prevista na Resolução CNJ nº 306, de 17 de dezembro de 2019, que estabelece diretrizes para a emissão de documentação civil e para o recolhimento de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade.

O processo tem início no momento da audiência de custódia. Na avaliação por um juiz, para saber se a prisão foi legal e sem abusos, caso a detenção seja mantida, a primeira etapa é descobrir se o custodiado possui número de CPF. Se o registro for encontrado, a etapa seguinte é a verificação biométrica na BDCIN.

Na Penitenciária Estadual de Porto Alegre (Pepoa), o policial penal responsável pela ação, Patric Ferreira, conta que 100% das coletas estão em dia. “Caso o cadastro não seja encontrado, deve-se fazer um novo, com foto, assinatura e coleta das digitais”, explica.

A iniciativa também busca fomentar o exercício da cidadania entre pessoas privadas de liberdade, com a previsão de que, ao final do ciclo penal, possuam os documentos fundamentais que permitam uma melhor ressocialização.

Texto: Paula Sória Quedi/Ascom SSPS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O veículo, que esteve em Uruguaiana, estacionará no Litoral Norte, no calçadão da Orla, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí” -Foto: Bruna Galvão/Ascom/SPGG
Planejamento Há 35 minutos

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí

O governo do Estado estabelecerá, a partir desta segunda-feira (5), a Unidade Móvel do Tudo Fácil em Tramandaí, para oferecer atendimento ágil e in...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 35 minutos

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP

Procon alerta sobre a importância de comparar e pesquisar valores
Geral Há 2 horas

Turistas lotaram rede hoteleira de Niterói no réveillon

Ocupação para a festa da virada de ano na cidade atingiu 100%

 (Foto: BM Divulgação)
Encontro Frustrado Há 3 horas

Homem é agredido e roubado após marcar encontro pelo Facebook no Noroeste do RS

Sequestro, lesões e roubo de veículo ocorreram na madrugada desta sexta-feira em Entre Ijuís e Ijuí

 (Foto: Rafael Calado/ TV Brasil)
Brasília Há 4 horas

Bolsonaro deixa hospital e retorna à custódia da PF

Ex-presidente recebeu alta após cirurgia e exames, e teve pedido de prisão domiciliar negado pelo STF

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.52 km/h Vento
51% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Direção Perigosa Há 4 minutos

Motorista avança sobre calçada e assusta pedestres no centro de Itapiranga
Sistema Prisional Há 19 minutos

Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí
Planejamento Há 34 minutos

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí
Geral Há 34 minutos

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
Senado Federal Há 1 hora

LDO é sancionada com prazo para pagar emendas e veto a Fundo Partidário maior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,85%
Euro
R$ 6,37 -0,91%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,135,19 +1,98%
Ibovespa
160,369,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias