Turistas lotaram rede hoteleira de Niterói no réveillon

O réveillon em Niterói registrou um marco histórico. A ocupação da rede hoteleira atingiu 100% e superou as expectativas. Para a prefeitura, esse desempenho consolida a cidade como um dos destinos mais procurados do estado do Rio para a festa da virada de ano.

“O resultado é reflexo de uma estratégia robusta de promoção, acolhimento e internacionalização da marca turística da cidade”, afirmou em nota.

Dados da administração municipal e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), indicam que a cidade da região metropolitana do Rio tem cerca de 2.300 leitos disponíveis em hotéis, pousadas e estabelecimentos similares, o que mesmo em períodos de alta demanda têm condições de atender os visitantes.

Essa capacidade da rede hoteleira e a qualidade dos serviços são apontadas pela prefeitura como motivo para a preferência pelo município conhecido como cidade sorriso e poderem aproveitar vários aspectos de lá. “Turistas nacionais e internacionais escolheram Niterói como base para explorar as paisagens naturais, a cultura vibrante e os eventos programados pela administração municipal”.

O presidente da Neltur, André Bento, credita o resultado aos esforços que a empresa e a prefeitura vêm fazendo para posicionar a cidade no mapa global do turismo.

“Niterói está colhendo os frutos de um trabalho planejado e integrado, que envolve promoção internacional, qualificação da oferta e acolhimento ao turista”, avaliou Bento.

A assistência aos visitantes em diversos idiomas incluindo apoio ao planejamento de roteiros é feita em vários pontos da cidade, que atualmente conta com 9 Centros de Atendimento ao Turista (CATs) localizados em locais de grande interesse como o Caminho Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Mercado Municipal e o Parque da Cidade.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, somente no primeiro semestre de 2025 foram realizados mais de 12 mil atendimentos a turistas nacionais e estrangeiros nesses pontos espalhados pela cidade. O destaque foram visitantes vindos da Argentina, França, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Itália, Portugal, Espanha, Colômbia e México.

Já do Brasil a maior parte era de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. “O que demonstra a diversidade de perfis que escolhem Niterói como destino”, completou.

A imagem de Niterói também foi trabalhada no exterior e isso contribui, segundo a prefeitura, para o aumento de turistas. A Neltur tem participado de eventos do setor, por exemplo de feiras, como a ITB Berlim e a BTL Lisboa. “Nos coloca no centro do debate mundial sobre turismo sustentável e qualificado. É uma conquista que se reflete diretamente nos números que estamos colhendo hoje”, apontou André Bento.