Homem é agredido e roubado após marcar encontro pelo Facebook no Noroeste do RS

Sequestro, lesões e roubo de veículo ocorreram na madrugada desta sexta-feira em Entre Ijuís e Ijuí

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Jornal Sentinela
02/01/2026 às 11h35
(Foto: BM Divulgação)

Um homem foi agredido e roubado após marcar um encontro com uma mulher pelo Facebook na madrugada desta sexta-feira (2). O incidente ocorreu na BR-285, em Entre Ijuís, e terminou com a vítima sendo resgatada pela Brigada Militar em uma área rural de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Brigada Militar, a situação foi relatada por um terceiro, que informou sobre uma pessoa pedindo socorro em uma propriedade rural da região. As guarnições se deslocaram até o local indicado e encontraram a vítima, com as mãos amarradas, em meio a uma lavoura. O homem contou aos policiais que havia combinado o encontro com uma mulher em frente a um motel, quando foi surpreendido por cinco indivíduos armados.

A vítima, que estava em uma caminhonete GM S10, foi rendida pelos criminosos, que estavam em um VW Golf prata. Os suspeitos a forçaram a entrar no veículo e a agrediram durante o trajeto até Ijuí, aplicando golpes na cabeça. Durante o sequestro, o homem foi coagido a fornecer a senha de sua conta bancária no Sicredi, além de ter seus documentos pessoais e telefone celular roubados.

Após as agressões, a vítima foi abandonada em uma área rural de Ijuí, enquanto os criminosos fugiram levando o veículo da vítima. Após o resgate, o homem foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ijuí e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil já iniciou uma investigação para identificar os autores do crime, que inclui sequestro, lesões corporais e roubo. A Brigada Militar segue em busca de informações sobre os suspeitos, enquanto a vítima está recebendo apoio médico e psicológico.




