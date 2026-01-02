Bolsonaro deixa hospital e retorna à custódia da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e deixou o Hospital DF Star no fim da tarde desta quinta-feira (1º). Por volta das 18h40, um comboio com batedores da Polícia Militar do Distrito Federal e veículos pretos descaracterizados saiu da garagem da unidade, na Asa Sul, em direção à Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso desde novembro.

Bolsonaro estava internado desde o dia 24 e passou por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Após o procedimento, a equipe médica avaliou a necessidade de outros exames para controlar uma crise de soluços. Na quarta-feira (31), ele foi submetido a uma endoscopia, que confirmou a persistência de esofagite e gastrite.

De acordo com os médicos, houve melhora no quadro de soluços, o que permitiu a programação da alta hospitalar para esta quinta-feira, desde que não surgissem novas complicações.

Com a liberação, o ex-presidente retornou à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena desde novembro, após condenação a 27 anos e três meses relacionada à trama golpista.

Ainda pela manhã, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa que solicitava a concessão de prisão domiciliar de caráter humanitário após a alta médica. Na decisão, o magistrado afirmou que não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o indeferimento anterior, proferido em 19 de dezembro de 2025.

O documento também mantém a autorização para acesso integral da equipe médica de Bolsonaro, com fornecimento dos medicamentos necessários, acompanhamento de fisioterapeuta e a entrega de alimentos preparados por familiares.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp







