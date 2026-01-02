Gabriel Souza transmite o cargo de governador em exercício ao presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas

O governador em exercício, Gabriel Souza, transmitiu o cargo para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, nesta sexta-feira. O deputado devolve o governo a Eduardo Leite na manhã de segunda-feira (5/1).

