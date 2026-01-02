Cabeceira de ponte desmorona e interdita estrada em Lajeado Três Passos

A cabeceira de uma ponte desmoronou na localidade de Lajeado Três Passos, nas proximidades da granja de suínos de Miriam Reisten, deixando totalmente interditada a ponte da estrada que liga o Bananeira a Lajeado Três Passos.

De acordo com informações, não há passagem pelo local para veículos. Motoristas que descem pela estrada não conseguem retornar, em razão da via estar extremamente molhada, o que eleva o risco de atolamentos e acidentes.

Na última noite, o morador Rogério Buhring passou por um grande susto ao conduzir uma Saveiro que quase caiu no rio ao se aproximar do trecho danificado.

A orientação é para que os condutores evitem transitar pela estrada até que a situação seja avaliada e sejam adotadas as providências necessárias pelos órgãos responsáveis, já que o local oferece sério risco à segurança de quem tenta atravessar o trecho afetado.

