Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cabeceira de ponte desmorona e interdita estrada em Lajeado Três Passos

Colapso na estrada do Bananeira impede a passagem de veículos e coloca motoristas em risco devido às más condições da via.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
02/01/2026 às 00h29 Atualizada em 02/01/2026 às 00h41
Cabeceira de ponte desmorona e interdita estrada em Lajeado Três Passos
(Foto: Seguidor)

A cabeceira de uma ponte desmoronou na localidade de Lajeado Três Passos, nas proximidades da granja de suínos de Miriam Reisten, deixando totalmente interditada a ponte da estrada que liga o Bananeira a Lajeado Três Passos.

De acordo com informações, não há passagem pelo local para veículos. Motoristas que descem pela estrada não conseguem retornar, em razão da via estar extremamente molhada, o que eleva o risco de atolamentos e acidentes.

Na última noite, o morador Rogério Buhring passou por um grande susto ao conduzir uma Saveiro que quase caiu no rio ao se aproximar do trecho danificado.

A orientação é para que os condutores evitem transitar pela estrada até que a situação seja avaliada e sejam adotadas as providências necessárias pelos órgãos responsáveis, já que o local oferece sério risco à segurança de quem tenta atravessar o trecho afetado.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 13 horas

Comlurb recolhe 1,2 toneladas de lixo das praias do Rio no réveillon

Desse total, 650 toneladas foram retiradas de Copacabana

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta; saiba mais

Infratores sujeitos à multa, pontuação na CNH e apreensão do veículo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 18 horas

Rio: áreas de instabilidade podem provocar chuva e temperatura elevada

Máxima prevista é de 37 °C
Geral Há 18 horas

Alistamento militar de 2026 começa nesta quinta-feira

Serviço é obrigatório para homens e voluntário para mulheres
Geral Há 18 horas

Rréveillon na Avenida Paulista teve música e fogos silenciosos

Contagem da virada foi conduzida pela cantora Simone Mendes

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 33°
22° Sensação
0.28 km/h Vento
97% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026
Acidente Há 3 minutos

Colisão entre carro e motocicleta deixa motociclista ferido no centro de Três de Maio
Reajuste salarial Há 27 minutos

Salário mínimo de R$ 1.621 começou a valer nesta quinta-feira
Ponte Interditada Há 7 horas

Cabeceira de ponte desmorona e interdita estrada em Lajeado Três Passos
Política Há 12 horas

Bolsonaro recebe alta hospitalar e volta a cumprir pena na PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,017,74 +1,49%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias