Miguel e Ayla são os primeiros bebês nascidos no Rio em 2026

Não apenas um, mas dois carioquinhas nasceram no primeiro minuto de 2026 e disputam o título de bebê do ano. De acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), Miguel nasceu aos 20 segundos do novo ano no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul da capital fluminense.

À 0h01, foi a vez de Ayla, que veio à luz no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, zona norte da cidade.

O nascimento de Miguel foi por cesárea, com 3,055 quilos (kg) e medindo 46 centímetros (cm). A mãe, Roberta Ribeiro, e o pai, Cleber Silva, são moradores do Vidigal, na zonal sul. O casal ficou emocionado com a chegada do terceiro filho nos primeiros segundos de 2026.

“Estou muito feliz com a chegada do Miguel. Foi muito lindo o parto dele. A equipe foi maravilhosa, o hospital inteiro, todo mundo me ajudou o tempo todo", disse Roberta.

Ayla nasceu de parto natural, pesando 3,245 kg e tamanho de 49 cm. Ela é a primeira filha do casal Fernanda Ferreira e Yago Teixeira .

Fernanda fez questão de agradecer à equipe que cuidou da chegada de Ayla ao mundo. “[Agradeço] a Deus e à equipe do hospital, que foi bem generosa comigo; me deram bastante atenção. Eu estava bastante nervosa, cheguei aqui muito preocupada. E agora está aqui a minha princesa Ayla. Chegou com muita saúde, muita paz. Eu só tenho a agradecer", destacou Fernanda.