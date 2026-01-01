Acidente com óbito bloqueia ponte no acesso ao distrito de Xadrez interior de Carazinho

Os primeiros minutos de 2026 foram marcados por uma tragédia na estrada que dá acesso ao distrito de Xadrez, no interior de Carazinho.
Na madrugada desta quinta-feira (1), um Fiat Uno Mille de cor vermelha, com placas de São José dos Pinhais, no Paraná, ficou completamente destruído e atravessado sobre a ponte, causando o bloqueio total da via e impedindo a passagem de veículos.
Uma pessoa morreu no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho atendeu a ocorrência e confirmou o óbito. Ainda não se tem informações oficiais sobre a identidade da vítima.
O Instituto-Geral de Perícias foi acionado para os levantamentos técnicos, e a Polícia Civil apura as circunstâncias exatas do acidente.
