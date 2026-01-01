Chuva Torrencial Alaga Três Passos e Causa Grandes Transtornos

Uma chuva torrencial que atingiu Três Passos na noite de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, causou grandes transtornos para a população local. Em um período de aproximadamente 30 minutos, a cidade foi surpreendida por um volume de água que ultrapassou os 50mm em algumas áreas, com precipitações de até 130mm em pontos mais críticos, como na Barra da Romana.

A Avenida Júlio de Castilhos, em frente ao Sicredi, ficou completamente alagada, dificultando o trânsito e gerando preocupação entre motoristas e pedestres. Mas os danos mais graves ocorreram nos bairros Sulserra e Érico Veríssimo, onde a chuva invadiu casas, especialmente no Loteamento Emancipar PAC 1 e na Rua Rodrigues Alves. Móveis como sofás, camas e roupeiros foram atingidos pela água, deixando as famílias em situação de desespero.

Imagens mostram o caos vivido pelos moradores, que tentaram salvar seus pertences enquanto a água invadia os lares. A força da chuva também causou a queda de um muro na Rua Alfredo Dockhorn, no Bairro Ildo Meneghetti, além de alagamentos em diversas outras áreas da cidade, como na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Operário, e no bairro Santa Inês, na Rua João Kaufmann.

O interior de Três Passos também não escapou. Na Linha Turvo, por exemplo, a precipitação chegou a 80mm em apenas 40 minutos, e a água transbordou sobre a ponte na Linha Católica, próxima ao campo do Beira Rio. No momento, às 22h, a chuva havia cessado, mas a previsão meteorológica aponta para mais instabilidade nas próximas horas.

Apesar da intensidade da precipitação, que causou alagamentos e danos significativos à infraestrutura e aos imóveis, o município de Três Passos segue monitorando a situação. A chuva de fim de ano, que chegou de forma repentina, deixou um rastro de prejuízos e afeta diretamente a rotina de muitos moradores da cidade.