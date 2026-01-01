Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2026

Novo dia, novo mês, novo ano. Janeiro de 2026 chega com uma série de datas comemorativas e um feriado nacional. Hoje (1º), início do ano, é o Dia da Confraternização Universal. Data de reflexão e de começo de um novo ciclo, a data dialoga com valores de paz e solidariedade, muito associados às celebrações de Ano Novo.

No Brasil, rituais como o uso de roupas brancas, oferendas ao mar e pedidos de renovação têm forte influência de religiões de matriz africana — como a umbanda e o candomblé —, além de elementos cristãos e populares. Em 2018 e em 2023 , a Radioagência Nacionalfalou sobre a origem de algumas destas tradições :

O primeiro dia do ano também é o marco de aniversários e campanhas. Hoje se inicia o chamado Janeiro Branco. A campanha existe desde 2014 e é dedicada à conscientização sobre a saúde mental, estimulando o bem-estar emocional e alertando para a importância dos cuidados psicológicos. AAgência Brasil(em 2021 e 2025 ) e o Repórter Brasil(em 2017) falaram sobre o assunto.

Hoje também completam-se 10 anos da entrada em vigor definitiva e obrigatória do Acordo Ortográfico em países lusófonos (como o Brasil). A vigência ocorreu após um longo período de transição, uma vez que o Acordo Ortográfico foi firmado em 1990. O episódio foi tema de conteúdos na Agência Brasil, Radioagência Nacional e TV Brasilna época.

O 1º de janeiro também é marcado pelo centenário do nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana, Maria Della Costa. Ícone do teatro brasileiro, a artista faleceu em 2015. Na época, aAgência Brasilfez uma matéria sobre a trajetória dela .

Datas comemorativas

O mês também tem uma série de datas comemorativas. As celebrações de final do ano se encerram, de acordo com a tradição cristã, em 6 de janeiro. Nesta data, o Dia de Reis celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. De origem portuguesa, essas celebrações foram incorporadas à cultura brasileira e seguem vivas em diferentes regiões do país. Agência Brasil , Radioagência Nacional e a TV Brasil já falaram sobre o assunto.

Ainda no campo religioso, janeiro tem duas datas relacionadas à reflexão sobre tolerância. No dia 7 de janeiro, é celebrado o Dia da Liberdade de Culto , uma data que ressalta o direito fundamental à prática religiosa livre no país. Já no dia 21, há o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa . As datas foram destaques em reportagens doRepórter Brasil, daTV Brasil:

Outras datas

No dia 12 de janeiro, a morte de uma das maiores escritoras de romances policiais de todos os tempos, Agatha Christie, completa 50 anos. Autora de personagens icônicos como Hercule Poirot e Miss Marple, ela foi destaque do História Hoje , da Radioagência Nacional , em 2015.

Para fechar as datas do mês, temos um marco histórico recente na saúde. Em 17 de janeiro, o início oficial da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil completa 5 anos. O episódio marcou o início de uma virada contra a pandemia e representa milhões de vidas salvas do vírus que vitimou mais de 700 mil pessoas no país. A data foi tema de matérias daAgência Brasilem 2021 e 2024 .

*Confira a lista completa de janeiro de 2026