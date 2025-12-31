Quinta, 01 de Janeiro de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Flamengo e Corinthians disputam o título que abre a temporada de 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/12/2025 às 18h26

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira (31), via rede social, que a Supercopa Rei de 2026 ocorrerá no dia 1° de fevereiro, em Brasília.

A entidade confirmou a cidade novamente como palco da primeira grande decisão da temporada de 2026. A disputa ocorre em jogo único na Arena BRB Mané Garrincha, no centro da capital federal.

A partida será entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, neste ano. A partida abre a temporada de bola de 2026. Ainda segundo a CBF, o estádio estará dividido 50% para cada torcida.

Inicialmente, o confronto estava previsto para 24 de janeiro.

Geralmente, a Supercopa Rei é disputada em estádios de campo neutro na tentativa de garantir a imparcialidade.

Últimos campeões

O Rubro-Negro é o atual campeão da competição. No início de 2025, a equipe dirigida por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1.

Os campeões anteriores foram São Paulo, em 2024; Palmeiras, 2023; e Atlético Mineiro (2022). O Flamengo ainda foi campeão em 2020 e 2021.

Supercopa Rei

Não disputada entre 1992 e 2019, a Supercopa do Brasil foi reativada pela CBF em 2020 .

Em 2024, a CBF rebatizou a competição para Supercopa Rei em homenagem a Pelé, o Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022.

A ideia é que o troféu represente a coroa do futebol nacional, sendo disputado pelos dois clubes que dominaram o cenário futebolístico no ano anterior .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 15 horas

Ainda quero ser campeã da São Silvestre, diz Núbia de Oliveira

Brasileira chega em 3º lugar na prova internacional pela segunda vez

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 17 horas

Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre

Brasileiro Fábio de Jesus Correia foi o terceiro colocado

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 18 horas

Com disposição e alegria, corredores anônimos agitam a São Silvestre

Participação de mulheres cresceu e bateu recorde este ano
Esportes Há 1 dia

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025

Federação Internacional chama brasileira de "filha do deus vôlei"

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

São Silvestre 2025 tem número recorde de participação de mulheres

Dos 55 mil corredores inscritos, 47% são de atletas femininas

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
22° Sensação
1.28 km/h Vento
99% Umidade
100% (11.32mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 17°
Domingo
22° 12°
Segunda
24° 10°
Terça
30° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 9 horas

Defesa de Bolsonaro apresenta novo pedido de domiciliar ao STF
Esportes Há 11 horas

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro
Geral Há 11 horas

Fogos de artifício acarretam sofrimento físico e risco para animais
Educação Há 11 horas

MEC regulamenta programa que fortalece formação profissional
Justiça Há 11 horas

Bolsonaro deve ter alta nesta quinta e retornar à cela na PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 507,955,12 -0,12%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias