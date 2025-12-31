Quarta, 31 de Dezembro de 2025
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre

Brasileiro Fábio de Jesus Correia foi o terceiro colocado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/12/2025 às 11h48
Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Com uma arrancada nos minutos finais, o etíope Muse Gisachew ultrapassou o queniano Jonathan Kipkoech Kamosong e venceu hoje (31) a centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre.

Kamosong vinha liderando a prova com folga, mas foi ultrapassado por Gisachew já próximo da linha de chegada, na Avenida Paulista. Kamosong terminou a corrida com o tempo de 44 minutos e 32 segundos, apenas quatro segundos a mais que o vencedor da prova, que fez o tempo de 44 minutos e 28 segundos.

O brasileiro Fábio de Jesus Correia foi o terceiro colocado, fazendo o tempo de 45 minutos e 06 segundos.

Na quarta posição chegou o queniano William Kibor, com o tempo de 45 minutos e 28 segundos. Já o também queniano Reuben Logonsiwa Poguisho fechou o pódio, na quinta posição, com 45 minutos e 46 segundos.

A última vez que o Brasil conquistou a São Silvestre no masculino foi em 2010, com a vitória de Marilson Gomes dos Santos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 2 horas

Ainda quero ser campeã da São Silvestre, diz Núbia de Oliveira

Brasileira chega em 3º lugar na prova internacional pela segunda vez

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 5 horas

Com disposição e alegria, corredores anônimos agitam a São Silvestre

Participação de mulheres cresceu e bateu recorde este ano
Esportes Há 20 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025

Federação Internacional chama brasileira de "filha do deus vôlei"

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 22 horas

São Silvestre 2025 tem número recorde de participação de mulheres

Dos 55 mil corredores inscritos, 47% são de atletas femininas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 2 dias

Brasileiros e portuguesa entram para o Hall da Fama da São Silvestre

Placas com marcas dos pés dos 3 atletas entram para acervo da corrida

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
32° Sensação
2.88 km/h Vento
80% Umidade
100% (12.42mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 13°
Segunda
28° 11°
Últimas notícias
Saúde Há 22 segundos

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada
Justiça Há 47 minutos

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Saúde Há 47 minutos

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,780,27 -0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias