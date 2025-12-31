Video: Explosão em supermercado deixa bombeiros feridos em Sant’Ana do Livramento

O último dia do ano, começou com uma ocorrência dramática que abalou Sant'Ana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Um incêndio em um supermercado localizado no centro da cidade já estava sob controle, uma explosão repentina e violenta surpreendeu as equipes que atuavam no local. O impacto deixou ao menos cinco bombeiros feridos, alguns deles com maior gravidade, gerando momentos de pânico e tensão.

Bombeiros do Uruguai ambulâncias particulares precisaram ser acionados com urgência para auxiliar no resgate dos militares feridos. Em uma cena comovente, colegas de farda e populares que acompanhavam a ocorrência prestaram os primeiros socorros, retirando as vítimas rapidamente da área próxima ao portão onde ocorreu a explosão.

Os feridos foram levados às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Livramento, onde alguns ainda permanecem hospitalizados, recebendo atendimento médico especializado.

Imagens do alto mostram a imensa cortina de fumaça que tomou conta do centro da cidade, evidenciando a proporção do incêndio e a gravidade da situação enfrentada pelos bombeiros.

