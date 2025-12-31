Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Brigada Militar reforça fiscalização em rios e barragens no verão

Aumento de visitantes leva à intensificação do policiamento ambiental em áreas aquáticas e de preservação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Comunicação Social 3º BABM
31/12/2025 às 11h23
Brigada Militar reforça fiscalização em rios e barragens no verão
(Foto: 3º BPA)

Com a chegada do verão, a Brigada Militar ampliou as ações de fiscalização em rios, barragens e locais de relevância ecológica no Rio Grande do Sul. Além da atuação da 56ª Operação Golfinho, que ocorre em todo o litoral gaúcho, o reforço no policiamento ocorre em razão do aumento expressivo de pessoas que procuram esses ambientes para lazer e recreação.

Nesse contexto, o 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BPAmb BM) passou a atuar em diferentes turnos, promovendo fiscalizações constantes nessas áreas. Equipes do 3º BPA, sediadas em Passo Fundo, realizaram patrulhamento na Barragem do Capingui e na Barragem de Ernestina, localizadas nos municípios de Coxilha e Marau.

Na Barragem do Rio Passo Fundo, em Ronda Alta, a fiscalização ocorreu diretamente no ambiente aquático. Os policiais militares percorreram a área alagada e visitaram comunidades como Passo da Entrada, Parque da Justiça e Parque da Amizade.

Em Marcelino Ramos, as ações do 3º BPA foram realizadas no Rio Uruguai, com o emprego de embarcação. Além da fiscalização no meio aquático, com foco no combate à pesca predatória durante o período do Defeso da Piracema, as equipes também atuaram em áreas ribeirinhas e em pontos utilizados como acampamentos.

A intensificação do policiamento em ambientes aquáticos reforça o compromisso da Brigada Militar com a preservação da ordem pública e a proteção da vida. As ações também contribuem para a redução de ocorrências de caça e pesca ilegais, além de aumentar a sensação de segurança para os frequentadores dessas áreas.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
