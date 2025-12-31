Governo do RS divulga promoções de policiais do 7º BPM

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul publicou, nesta terça-feira (30/12), a lista oficial de Oficiais e Praças da Brigada Militar promovidos por antiguidade e merecimento. Entre os contemplados estão 12 policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).



Na relação de promoções, o 1º Sargento Andrei Lauschner foi elevado ao posto de 1º Tenente.



Para a graduação de 1º Sargento, foram promovidos os 2º Sargentos: Enajar Leonara Kayser, Rodrigo Giarettta, Nelson Jair Staffen e Roger Balbueno Machado.



Já para a graduação de 2º Sargento, foram promovidos os Soldados: Luis Lisandro Radtke, Neimar Paulo Becker, Diego Lucas Bartsch, Carlos Alberto Knoll, Fabiano Vieira de Barcelos, Ricardo Luis Rhoden e Felipe de Vargas Vogt.



O comando, oficiais e praças do 7º BPM parabenizam todos os policiais militares promovidos pela conquista profissional e pessoal, desejando sucesso e pleno êxito na nova etapa da carreira, reafirmando o compromisso com a segurança pública e o serviço à comunidade.

