Quarta, 31 de Dezembro de 2025
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ATUALIZAÇÃO: Morador de Três Passos que estava desaparecido foi localizado

De acordo com a família, ele está sob os cuidados de sua mãe.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Alto Uruguai
31/12/2025 às 10h49
ATUALIZAÇÃO: Morador de Três Passos que estava desaparecido foi localizado
(Foto: Divulgação autorizada pela família)

Carlos Alves da Rosa, de 43 anos, morador do bairro Frei Olímpio, em Três Passos, que estava desaparecido desde o último domingo (28), foi localizado na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a família, ele está sob os cuidados de sua mãe. Mais informações sobre seu estado de saúde não foram comunicadas.

Ele havia saído de casa na tarde de domingo (28), não retornou mais e não realizou nenhum tipo de contato com conhecidos, o que gerou preocupação à família. Por isso, um Boletim de Ocorrência foi feito e a Polícia Civil foi informada sobre a situação na terça-feira (30).


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada

Apostadores tentam a sorte por prêmio histórico de R$ 1 bilhão

 © Gabriel Monteiro/SECOM
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Possibilidade de precipitação atinge outras regiões

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano em SP

Gabinete de crise coordenará ações preventivas

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Mega da Virada sai hoje a noite; saiba como apostar

Jogos podem ser feitos até 20h e sorteio de RS 1 bi será às 22h

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Umbanda faz culto à Iemanjá na véspera do réveillon no Rio

Virada do ano terá palco dedicado à música evangélica em Copacabana

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
32° Sensação
2.88 km/h Vento
80% Umidade
100% (12.42mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 13°
Segunda
28° 11°
Últimas notícias
Saúde Há 22 segundos

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada
Justiça Há 47 minutos

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Saúde Há 47 minutos

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,780,27 -0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias