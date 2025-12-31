ATUALIZAÇÃO: Morador de Três Passos que estava desaparecido foi localizado

Carlos Alves da Rosa, de 43 anos, morador do bairro Frei Olímpio, em Três Passos, que estava desaparecido desde o último domingo (28), foi localizado na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a família, ele está sob os cuidados de sua mãe. Mais informações sobre seu estado de saúde não foram comunicadas.

Ele havia saído de casa na tarde de domingo (28), não retornou mais e não realizou nenhum tipo de contato com conhecidos, o que gerou preocupação à família. Por isso, um Boletim de Ocorrência foi feito e a Polícia Civil foi informada sobre a situação na terça-feira (30).







