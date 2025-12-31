RS terá maior fatia de recursos para compra de leite

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta terça-feira o resultado da classificação das propostas para a venda de leite em pó. O Rio Grande do Sul ficará com aproximadamente 50% dos recursos previstos na operação. A previsão é de aquisição de mais de 2,5 mil toneladas do produto junto a associações e cooperativas da agricultura familiar, volume equivalente a mais de 20 milhões de litros de leite integral provenientes de sete estados brasileiros.

A iniciativa tem execução imediata e está alinhada a ações de enfrentamento à insegurança alimentar e de apoio a populações afetadas por eventos climáticos extremos. Segundo o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, foram recebidas propostas de sete estados. Ele destacou que, pela primeira vez, a operação inclui leite em pó de cabra, além do leite de vaca. A distribuição dos recursos levou em conta a capacidade de processamento do produto em cada estado, de forma a contemplar todas as organizações participantes.

Regiões

No total, 40 entidades fornecedoras serão atendidas, dentro de um orçamento global de R$ 106 milhões. Desse valor, cerca de R$ 53 milhões serão aplicados no Rio Grande do Sul, beneficiando 22 associações e cooperativas. Santa Catarina contará com R$ 12,5 milhões, enquanto o Paraná receberá pouco mais de R$ 11 milhões. Somados, os três estados da Região Sul, principal polo produtor de leite do país, concentram aproximadamente R$ 76,5 milhões, o equivalente a cerca de 72% do total destinado à compra do produto.

As demais regiões do país dividirão os quase 28% restantes dos recursos. São Paulo será contemplado com R$ 11,5 milhões; Alagoas, com R$ 11 milhões; Goiás, com R$ 4 milhões; e a Paraíba, com R$ 3 milhões.

Insegurança alimentar

A aquisição do leite em pó será feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Institucional, com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Os produtos serão destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, conforme demanda do ministério, além de atender populações impactadas por catástrofes climáticas, por meio da distribuição de cestas de alimentos.