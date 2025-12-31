Réveillon 2026: veja onde dar as boas-vindas ao ano novo

Em diversas cidades brasileiras, haverá programação especial para celebrar a chegada do ano novo. Grandes festas, shows , queima de fogos, cultos religiosos e rituais estão sendo preparados para receber 2026.

A Agência Brasil reúne as principais atrações gratuitas para celebrar a virada do ano em algumas das capitais brasileiras.

Rio de Janeiro

A virada do ano na cidade do Rio de Janeiro, considerado o maior réveillon do planeta , terá múltiplos palcos. Serão três palcos na Praia de Copacabana. No palco principal, se apresentarão os cantores Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza, o DJ Alok e a bateria da Beija-Flor.

No total, 13 palcos estarão espalhados pela cidade , em localidades como Leme, Flamengo, Madureira e Ilha do Governador, com mais de 70 atrações.

São Paulo

Em São Paulo, a programação na Avenida Paulista terá 14 horas de música com a maior queima de fogos silenciosa, com duração de 15 minutos . Os destaques artísticos vão para Ana Castela, a dupla Maiara & Maraísa, Simone Mendes, João Gomes, e o encerramento com o cantor Latino.

No início, haverá apresentações religiosas, do Padre Marcelo Rossi e de Frei Gilson. A abertura da Avenida Paulista ao público será às 13h desta quinta-feira, com a programação oficial de apresentações musicais a partir das 13h30. Saiba mais aqui .

Belo Horizonte

Em sua quarta edição, a festa da Virada da Liberdade, em Belo Horizonte, terá um palco cenográfico a céu aberto emoldurando o Palácio da Liberdade, um espetáculo especial com drones, a tradicional queima de fogos e uma homenagem ao cantor e compositor Lô Borges, que morreu em novembro, aos 73 anos .

Neste ano, a Virada da Liberdade é concebida a partir do tema “Fé no Amanhã”. A iniciativa do governo estadual pretende valorizar os artistas mineiros e promover uma programação diversa e gratuita, alcançando públicos de todas as idades.

O evento reunirá nomes da música brasileira, como Biquíni, Lagum, Aline Calixto, Juarez Moreira e Pé de Sonho.

Brasília

A chegada de 2026 no Distrito Federal (DF) terá programação diversificada, com grandes eventos gratuitos organizados pelo governo local, além das festas privadas.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF detalha que os eventos oficiais ocorrem principalmente em dois pontos no centro de Brasília: na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Orixás (Prainha), na orla sul do lago Paranoá.

O público terá transporte público gratuito (ônibus e metrô) a partir das 18h desta quarta-feira (31) até o fim de quinta-feira (1º de janeiro).

Para a festa de réveillon , o palco da Esplanada dos Ministérios recebe, a partir das 18h de hoje, os artistas Samuel Rocha, Israel e Rodolffo, Carlinhos Brown e a cantora sertaneja Lauana Prado. Ela fará a contagem regressiva para o novo ano. A queima de fogos terá duração de 12 minutos.

No dia 1º de janeiro, é a vez de Adriana Samartine, a dupla Pedro Paulo & Matheus e Belluco, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta animarem a festa.

A Praça dos Orixás tem programação para a virada do ano focada em diversidade cultural e rituais religiosos desde a terça-feira (30), quando houve apresentações da cantora Dhi Ribeiro e de grupos de samba de roda, como o Pé de Porteira, Nossa Galera.

Nesta quarta-feira, a programação segue com Sambrasília, Uel, Rituais Afro-Brasileiros, Makumbá com Kika Ribeiro, Asé Dudu e o Grupo Cultural Obará. O espetáculo pirotécnico na Praça dos Orixás tem a previsão de durar oito minutos.

Goiás

O governo de Goiás levará música e diversão gratuita a cidades de diferentes regiões do estado por meio do Festival do Bem – Edição Réveillon. Os artistas vão se apresentar nas cidades de Inhumas, Ipameri, Itauçu, Rio Quente, São Luís de Montes Belos e São Simão. Veja a programação completa no site do governo do estado .

Salvador

Na capital baiana, o Festival Virada Salvador celebra o réveillon em cinco dias, desde sábado (27) até a quinta-feira (31) em dois palcos, na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio . A entrada é gratuita.

Para quem não puder ir presencialmente, o Festival Virada Salvador tem transmissão ao vivo no canal oficial da prefeitura de Salvador no YouTube .

O ápice das comemorações do novo ano terá os shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Manu Bahtidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.

Ao todo, Salvador terá queima de fogos em mais de 20 pontos da cidade. Confira os locais:

Farol da Barra; Rio Vermelho; Amaralina; Jardim de Alah; Boca do Rio (dois pontos); Patamares; Itapuã; Boa Viagem; Ribeira; Santo Antônio Além do Carmo; Cajazeiras X; Periperi; São Tomé de Paripe; Pernambués; Ilha de Bom Jesus dos Passos; Itamoabo (Ilha de Maré); Santana (Ilha de Maré); Praia Grande (Ilha de Maré); Bananeiras (Ilha de Maré); Botelho (Ilha de Maré); Paramana (Ilha dos Frades).

João Pessoa

Em João Pessoa, o show principal terá a banda mineira Jota Quest e artistas da região, como Pimenta Nativa, Mano Walter, Juzé e o Pagode do Meu Agrado.

O palco já está montado na altura do Busto de Tamandaré e a expectativa dos organizadores é reunir mais de meio milhão de pessoas.

A prefeitura anunciou o evento terá oito minutos de queima de fogos, com uma tonelada de fogos sem estampido . A medida respeita a lei que estabelece o cuidado com pets, crianças, pessoas idosas e aquelas com sensibilidade a ruídos.

Fortaleza

A contagem regressiva para o réveillon de Fortaleza voltará a ocorrer no Aterro da praia de Iracema, que terá três palcos, dois dias de festa, mais de 20 artistas e bandas. A prefeitura também montou palcos descentralizados para atender à população em outros bairros da capital cearense.

A abertura das comemorações dos 300 anos da cidade terá, no dia 31, as apresentações de Seu Jorge (na virada), Claudia Leitte, Matuê, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso e Taty Girl.

Confira aqui os horários dos shows .

Recife

A Virada Recife 2026, organizada pela prefeitura da capital pernambucana, transforma a Praia do Pina em palco com shows de artistas nacionais e locais por três dias.

No último dia do ano, os shows começarão às 19h. Sobem ao palco da orla Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes. A contagem regressiva é por conta de Wesley Safadão.

São Luís

Virar o ano na beira-mar é o ponto alto do réveillon de São Luís. O evento com programação musical gratuita é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão (Secma) e está previsto para ocorrer a partir das 17h de hoje. Às 21h, o cantor Xand Avião entrega o repertório de forró. A partir das 23h30, o cantor Avine Vinny comanda o palco nos minutos que antecedem a virada do ano.

Após a chegada de 2026 e o espetáculo de fogos, a programação continua à 1h30 com show de Jhonny Boy. O encerramento está previsto para as 3h30, com apresentação de Rey Vaqueiro.

Belém

A capital paraense terá muita música no Vira Pará, evento gratuito para a população . A partir das 20h deste 31 de dezembro, os portões do estacionamento do Estádio Mangueirão estarão abertos para receber o público.

As atrações programadas são as paraenses Joelma e Gaby Amarantos, além de Nattan, Natanzinho Lima, Carol Lyne e a aparelhagem Carabao.

A contagem para a virada do ano será feita por Joelma.

Manaus

O Réveillon Manaus 2026 – O encontro da Nossa Gente teve sua estrutura montada no complexo turístico Ponta Negra, na zona oeste da capital manauara.

A Praia de Ponta Negra está interditada para banho desde as 14h de terça-feira (30), como medida preventiva adotada durante grandes eventos para evitar acidentes na água, como afogamentos.

Para ampliar o acesso da população à celebração de fim de ano da cidade, a prefeitura montou palcos no Parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, entre as zonas norte e leste; e no bairro Educandos (Amarelinho), na zona sul.

As atrações nacionais são a dupla Bruno & Marrone e a cantora Klessinha. A prefeitura da cidade afirma ter contratado mais de 100 artistas locais, nos últimos dias do ano, com o objetivo de fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades no setor cultural amazonense.

Florianópolis

A cidade terá a tradicional cascata de luzes na Ponte Hercílio Luz, que leva milhares de turistas e moradores anualmente ao famoso ponto turístico da capital catarinense.

O espetáculo se somará à queima de fogos ampliada ao longo da baía que conecta o continente à ilha. Ao todo, o show de luzes nas nove balsas espalhadas pela orla deve durar até 15 minutos.

Dilsinho é atração musical confirmada do Réveillon 2026 na Beira-Mar Continental. A programação contará com outros artistas locais. No palco na Beira-Mar Norte, o grupo Raça Negra será a atração principal da noite de celebração.

Porto Alegre

A prefeitura da capital gaúcha organizou a virada do ano com programação gratuita no Parque Harmonia e na Orla do Guaíba (trecho 1), com DJs e bandas locais.

Além do show de fogos de artifício, as atrações para o público prometem agradar aos diversos gostos musicais. Nomes que vão desde Renato Borghetti, Di Ferrero, Seguidor F, à Escola Imperadores do Samba, o Samba 90 Graus e o Pagode do Dorinho.

Saiba mais no site criado para a festividade .

O evento será transmitido ao vivo no canal oficial da prefeitura de Porto Alegre no YouTube .

Transporte e segurança

Para o Réveillon 2026, diversas cidades brasileiras prepararam operações que vão além dos palcos. Com o objetivo de garantir que os milhões de espectadores aproveitem a virada com tranquilidade, estão em curso planos que integram segurança e logística de transporte em massa.

Quase todas as capitais citadas terão esquema especial de metrô/ônibus (algumas com tarifa zero), a partir da tarde desta quarta-feira.

Nas grandes concentrações, como Copacabana (RJ) e Avenida Paulista (SP), o acesso não será livre como em dias comuns.

Em muitas localidades, estão previstos pontos de revista (barreiras de controle) nos principais acessos das avenidas onde haverá aglomerações . As autoridades locais podem fazer uso de d etectores de metal e câmeras de reconhecimento facial.

Em várias comemorações Brasil afora, é estritamente proibida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurocortantes e fogos de artifício particulares.

As polícias militares e guardas municipais atuarão com reforço de drones e torres de observação conectadas em tempo real aos centros de Comando e Controle.

Uma dica é evitar levar objetos de valor, joias, relógios ou grandes quantias em dinheiro. Para quem se desloca até locais de grande concentração de pessoas, é recomendável manter o celular sempre em bolsos frontais ou doleiras.

Em caso de perda ou roubo de aparelhos, o principal instrumento para o rápido bloqueio de celulares é o aplicativo Celular Seguro. Conheça mais sobre a iniciativa aqui .