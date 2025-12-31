Gabriel Souza assina promoções para mais de 2,1 mil servidores da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou na noite desta terça-feira (30/12) as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A medida beneficia 2.172 profissionais das duas corporações e foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Estado .

Segundo Gabriel, as promoções reafirmam o compromisso do governo com a valorização das forças de segurança. “Batemos recordes em índices da segurança pública no Estado e isso é resultado de um trabalho que passa pela constante valorização das nossas forças policiais e do sistema penal. Esse ano foi de investimentos em novas viaturas, armamentos, equipamentos, uma nova cadeia pública, mas o principal: estamos investindo no crescimento profissional das categorias. E essas promoções são o reconhecimento de uma dura jornada daqueles que protegem as pessoas, de quem está na rua combatendo o crime, ou na base, dando todo o suporte para que a gente avance para ter um Rio Grande do Sul cada vez mais seguro”, afirmou Gabriel.

O secretário da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, também destacou a importância da medida. "As promoções são um importante reconhecimento aos servidores pelo trabalho realizado ao longo deste ano. Além da aquisição de novas viaturas e equipamentos modernos para o melhor desempenho das funções, é fundamental a valorização dos policiais e bombeiros militares. Os resultados obtidos nos últimos anos comprovam o esforço, a dedicação e o empenho de cada um. Agradeço ao governador em exercício pela promoção desses servidores."

Na Brigada Militar, as promoções contemplam 1.696 policiais militares dos quadros de oficiais do Estado-Maior, oficiais especialistas em saúde e praças de polícia ostensiva. A repercussão financeira estimada é de R$ 51,47 milhões em 2026. Já no Corpo de Bombeiros Militar, estão sendo promovidos 486 bombeiros, entre oficiais do Estado-Maior e praças, com investimento de R$ 17,27 milhões em 2026.