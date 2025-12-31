Quarta, 31 de Dezembro de 2025
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza assina promoções para mais de 2,1 mil servidores da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou na noite desta terça-feira (30/12) as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/12/2025 às 09h46
Gabriel Souza assina promoções para mais de 2,1 mil servidores da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros
-

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou na noite desta terça-feira (30/12) as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A medida beneficia 2.172 profissionais das duas corporações e foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Estado .

Segundo Gabriel, as promoções reafirmam o compromisso do governo com a valorização das forças de segurança. “Batemos recordes em índices da segurança pública no Estado e isso é resultado de um trabalho que passa pela constante valorização das nossas forças policiais e do sistema penal. Esse ano foi de investimentos em novas viaturas, armamentos, equipamentos, uma nova cadeia pública, mas o principal: estamos investindo no crescimento profissional das categorias. E essas promoções são o reconhecimento de uma dura jornada daqueles que protegem as pessoas, de quem está na rua combatendo o crime, ou na base, dando todo o suporte para que a gente avance para ter um Rio Grande do Sul cada vez mais seguro”, afirmou Gabriel.

O secretário da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, também destacou a importância da medida. "As promoções são um importante reconhecimento aos servidores pelo trabalho realizado ao longo deste ano. Além da aquisição de novas viaturas e equipamentos modernos para o melhor desempenho das funções, é fundamental a valorização dos policiais e bombeiros militares. Os resultados obtidos nos últimos anos comprovam o esforço, a dedicação e o empenho de cada um. Agradeço ao governador em exercício pela promoção desses servidores."

Na Brigada Militar, as promoções contemplam 1.696 policiais militares dos quadros de oficiais do Estado-Maior, oficiais especialistas em saúde e praças de polícia ostensiva. A repercussão financeira estimada é de R$ 51,47 milhões em 2026. Já no Corpo de Bombeiros Militar, estão sendo promovidos 486 bombeiros, entre oficiais do Estado-Maior e praças, com investimento de R$ 17,27 milhões em 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 48 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada

Apostadores tentam a sorte por prêmio histórico de R$ 1 bilhão

 © Gabriel Monteiro/SECOM
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Possibilidade de precipitação atinge outras regiões

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano em SP

Gabinete de crise coordenará ações preventivas

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Mega da Virada sai hoje a noite; saiba como apostar

Jogos podem ser feitos até 20h e sorteio de RS 1 bi será às 22h

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Umbanda faz culto à Iemanjá na véspera do réveillon no Rio

Virada do ano terá palco dedicado à música evangélica em Copacabana

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
32° Sensação
2.88 km/h Vento
80% Umidade
100% (12.42mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 13°
Segunda
28° 11°
Últimas notícias
Saúde Há 22 segundos

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada
Justiça Há 47 minutos

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Saúde Há 47 minutos

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,780,27 -0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias