Homem de 43 anos está desaparecido desde domingo em Três Passos

Carlos Alves da Rosa saiu de casa no domingo à tarde e não retornou mais, conforme relato de familiares.

Por: Andre Eberhardt Fonte: MB Notícias
31/12/2025 às 07h30
Homem de 43 anos está desaparecido desde domingo em Três Passos
(Foto: Reprodução Observador Regional/ Autorizada pela família)
Carlos Alves da Rosa, morador da Rua Zeferino Brasil, nº 506, no bairro Frei Olímpio, saiu de casa no domingo à tarde e não retornou mais, conforme relato de familiares.
 
Desde então, Carlos não fez contato, o que tem gerado preocupação entre parentes e amigos. A família busca informações que possam ajudar a esclarecer o paradeiro do homem.
 
 
Quem tiver qualquer informação sobre Carlos Alves da Rosa pode entrar em contato com os familiares ou comunicar a polícia, por meio do telefone 190, ou procurar a delegacia mais próxima.
 
Um boletim de ocorrência foi feito. A colaboração da comunidade é fundamental para auxiliar nas buscas.
 

DENGUE
