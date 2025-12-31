Homem de 43 anos está desaparecido desde domingo em Três Passos

Carlos Alves da Rosa, morador da Rua Zeferino Brasil, nº 506, no bairro Frei Olímpio, saiu de casa no domingo à tarde e não retornou mais, conforme relato de familiares.

Desde então, Carlos não fez contato, o que tem gerado preocupação entre parentes e amigos. A família busca informações que possam ajudar a esclarecer o paradeiro do homem.

Quem tiver qualquer informação sobre Carlos Alves da Rosa pode entrar em contato com os familiares ou comunicar a polícia, por meio do telefone 190, ou procurar a delegacia mais próxima.

Um boletim de ocorrência foi feito. A colaboração da comunidade é fundamental para auxiliar nas buscas.