Condenado no incêndio da Boate Kiss deixa presídio e passa ao regime aberto

Marcelo de Jesus dos Santos deixou o presídio de São Vicente do Sul, na região central do RS, na manhã desta terça-feira (30). O músico é o segundo dos condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, em 2013, a deixar a prisão.

Vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo foi condenado a 11 anos de prisão pelo incêndio na Kiss. Ele teve a progressão para o regime aberto autorizada há duas semanas pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Conforme publicação nas redes sociais da advogada de Marcelo, Tatiana Borsa, seu cliente progrediu para o regime aberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Justiça, a progressão de regime foi autorizada pois ele teve boa conduta carcerária e se manteve afastado do sócio – Elissandro Spohr, condenado a 12 anos. Marcelo já tem 274 dias de remição de pena, por trabalho e leitura realizados no Presídio. Ele deve permanecer em casa das 22h às 6h.

No dia 17 de dezembro deste ano, Elissandro Spohr também recebeu a autorização de progressão ao regime aberto.

