Cresol Raiz encerra 2025 em crescimento e consolidação no mercado

Em clima de otimismo e com bons resultados, a Cresol Raiz chega ao fim de 2025, em expansão e com números importantes, tanto em relação a negócios, como associados e de colaboradores. Em 2025, a cooperativa ultrapassou os 50 mil associados, chegando a marca de 50 agências e mais de 500 colaboradores. Além disso, o presidente da Cresol Raiz e da Cresol Confederação, Cledir Magri, destaca outro ponto. “

“Quando nós olhamos para a Cresol Raiz, temos marcas importantes. Possivelmente ultrapassaremos a casa de R$2,6 bilhões em ativos administrados pela cooperativa, com recursos sendo aplicados aos nossos agricultores, ao empresariado, ao segmento urbano, enfim. A nossa carteira de crédito evoluiu muito. Um resultado econômico-financeiro extremamente satisfatório, além de abertura de novas agências, melhorias nas nossas estruturas atuais, entre outros investimentos”, ressalta o presidente.

Outro ponto de destaque em 2025 é o número de pessoas impactadas através dos projetos sociais e educacionais desenvolvidos para diferentes públicos pela cooperativa. Mais de 50 mil pessoas participaram das atividades que ofereceram oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. “Aproximadamente 50 mil pessoas participaram das nossas ações com a comunidade. Isso traz o equilíbrio que tanto pregamos entre o lado econômico e social, da relação com a comunidade”, diz Magri.

Depois de um ano de conquistas e resultados positivos, a cooperativa entra em 2026 com otimismo e projeções importantes de crescimento. Para o próximo ano, quatro pilares principais serão trabalhados, entre eles um olhar ainda mais focado nos associados para atender ainda melhorar as suas necessidades e ajudar na realização dos seus sonhos. O segundo pilar será voltado para os colaboradores, tornando eles protagonistas das suas áreas de atuação, o que deve refletir em um atendimento ainda mais completo e humanizado aos cooperados. Além disso, em 2026, a cooperativa estará com o olhar cada vez mais atento à comunidade e suas necessidades, ajudando no desenvolvimento. E por fim, a Cresol Raiz seguirá em busca de resultados sólidos e crescimento.

“A robustez financeira é vital para um qualquer negócio e tratando-se de uma cooperativa de crédito ainda mais. Em 2026, nós vamos focar nesses quatro pilares, e dentro de cada um deles, um conjunto de ações serão desenvolvidas para que as metas possam ser concretizadas”, finaliza o presidente.

