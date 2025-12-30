Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo paga bônus inédito de frequência escolar do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha para equipes diretivas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), paga, na folha de dezembro, bônus de frequência a gestores e equipes escolares da ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/12/2025 às 12h18
Governo paga bônus inédito de frequência escolar do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha para equipes diretivas
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), paga, na folha de dezembro, bônus de frequência a gestores e equipes escolares da Rede Estadual, em um investimento de R$ 30 milhões. A iniciativa integra o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, criado pelo governador Eduardo Leite, e contempla 13 mil profissionais da educação. Serão beneficiados diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, supervisores escolares e secretários de escolas que apresentaram bom desempenho na assiduidade dos estudantes ao longo do ano letivo de 2025. Ao todo, mais de 90% das unidades escolares aptas tiveram profissionais contemplados. A relação de desempenho por escolas pode ser conferida no site da Seduc.

Este é o segundo pagamento realizado à Rede Estadual dentro do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, que, entre os meses de novembro e dezembro, já destinou R$ 32 milhões para 29,5 mil estudantes com bons resultados no Simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), além dos sorteados por participação.

“Educação se constrói todos os dias, com presença, cuidado e compromisso. E essa bonificação é resultado de muito trabalho dos diretores, vice-diretores e equipes de gestão das escolas estaduais, que lidam diariamente com os desafios que existem dentro de uma escola. Além do acolhimento aos estudantes, dão todo o apoio às famílias, trabalhando para que ninguém fique para trás. Por isso, temos tantos programas voltados ao fortalecimento da educação. Valorizar quem educa é trabalhar pelo futuro do nosso capital humano”, destacou o governador em exercício Gabriel Souza.

“Os resultados mostram que, quando a escola se organiza em torno do cuidado, do acompanhamento e do engajamento, a frequência melhora e o direito à educação se fortalece. Parabenizo todas as equipes contempladas por esse trabalho”, reforçou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Critérios para o recebimento do bônus

O pagamento do bônus está regulamentado pelo Decreto 58.472 , de 18 de novembro de 2025, e será concedido aos servidores que atenderam, de forma cumulativa, aos seguintes critérios estabelecidos em lei:

  • Ter exercido uma das funções previstas por, no mínimo, seis meses ao longo do ano letivo de 2025;
  • Estar lotado, no mês de dezembro de 2025, na mesma escola em que cumpriu esse período mínimo de exercício;
  • Atuar em uma escola que tenha alcançado pelo menos 80% de estudantes com frequência regular.

Para fins de apuração, considerou-se frequência regular a assiduidade estudantil igual ou superior a 75% das atividades escolares ao longo do ano. A aferição do percentual de frequência ocorreu após o encerramento do ano letivo, com base nos registros oficiais da Rede Estadual.

Valorização proporcional à realidade de cada escola

Os valores do bônus variam conforme o Índice de Complexidade de Gestão (ICG) de cada unidade escolar, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação (Inep/MEC), e de acordo com a carga horária exercida pelo servidor. Diretores e vice-diretores podem receber valores máximos que variam de R$ 2.400 a R$ 7.200, enquanto os demais profissionais contemplados podem receber entre R$ 1.680 e R$ 5.040, considerando carga horária máxima de 40 horas semanais e frequência escolar de 100%.

Nos casos em que o percentual de frequência da escola ficou exatamente no patamar mínimo de 80%, o valor do bônus corresponde a 50% do montante previsto. Para resultados intermediários, o pagamento ocorre de forma proporcional. Servidores que atuam em mais de uma escola recebem o valor proporcional à carga horária exercida em cada unidade, respeitando o ICG correspondente. Aqueles que exercem mais de uma função na mesma escola recebem apenas um bônus.

A iniciativa reforça a política de valorização dos profissionais da educação e reconhece o papel estratégico das equipes gestoras e pedagógicas na promoção da permanência, do engajamento e do sucesso escolar dos estudantes da Rede Estadual.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 8 horas

Governo do Estado repassa R$ 125 milhões extras para escolas da Rede Estadual em preparação ao ano letivo de 2026

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (30/12), um repasse extra de R$ 125 milhões para as escolas da Rede Estadual por meio do Programa A...

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Finep abre chamada de R$ 500 milhões para pesquisa aplicada

Edital apoia centros temáticos e projetos estratégicos

 Iniciativa valoriza trabalho que as escolas fazem em suas comunidades -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc
Educação Há 1 semana

Governo fecha parceria com Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares Rurais para formação de jovens do Campo

O governo do Estado firmounesta terça-feira (23/12), por meio da Secretaria da Educação e da Casa Civil, a continuidade da parceria com oito Escola...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Educação Há 1 semana

Orçamento 2026 traz corte de quase R$ 500 milhões para universidades

Segundo Andifes, queda compromete ensino, pesquisa e assistência

Governador acompanhou a entrega dos primeiros cartões do programa a estudantes beneficiados -Foto: Vitor Rosa/Secom
Educação Há 1 semana

Governador Eduardo Leite acompanha primeiro dia de entrega dos cartões do Programa Pé no Futuro a estudantes da Rede Estadual

O governador Eduardo Leite acompanhou nesta segunda-feira (22/12), em Porto Alegre, a entrega dos primeiros cartões do Programa Pé no Futuro a estu...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias