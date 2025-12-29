Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite institui Plano Estadual para Qualificação e Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva da Erva Mate

O governo do Estado publicou, nesta segunda-feira (29/12), o Decreto 58.554, que institui o Plano Estadual para Qualificação e Desenvolvimento Estr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/12/2025 às 14h27
Governo Leite institui Plano Estadual para Qualificação e Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva da Erva Mate
Planimate prevê promoção de boas práticas agrícolas e industriais, pesquisa e inovação, fomento ao consumo -Foto: Tiago Fick/Ascom Seapi

O governo do Estado publicou, nesta segunda-feira (29/12), o Decreto 58.554, que institui o Plano Estadual para Qualificação e Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Mate Gaúcho – Planimate-RS. A medida, assinada pelo governador Eduardo Leite, tem como objetivo fortalecer e desenvolver todos os elos da cadeia produtiva da erva-mate, tradicional produto gaúcho.

O plano será coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), que poderá atuar em parceria com instituições públicas e privadas. Entre os instrumentos previstos estão o Cadastro Florestal Estadual, o Sistema de Defesa Agropecuária, fundos de desenvolvimento, Câmaras Setoriais, monitoramento de pragas, pesquisa florestal, extensão rural e programas de qualidade e valorização da erva-mate.

Incentivo à inovação

Os objetivos do Planimate-RS incluem o fortalecimento institucional, manutenção de sistemas de informação, incentivo à agricultura familiar, promoção de boas práticas agrícolas e industriais, pesquisa e inovação, fomento ao consumo da erva-mate, desenvolvimento de mercados interno e externo, além da captação de recursos para o setor.

A gestão do plano será feita por três comitês: Desenvolvimento, Cultura e Institucional, cada um com representantes de instituições ligadas à cadeia produtiva. O decreto prevê ainda revisões periódicas do plano, garantindo sua atualização e adequação às demandas do setor.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Recursos públicos foram aplicados em obras em todas as regiões do Estado -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Agricultura Há 17 horas

Governo Leite conclui convênios para recuperação de estradas rurais em 356 municípios

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) encerra 2025 com a totalidade dos convênios do programa de recupera...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 semana

Retrospectiva 2025: Secretaria da Agricultura e Pecuária encerra o ano com avanços em programas estruturantes e recordes no agronegócio catarinense

Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) encerra 2025 com um conjunto de ações que reforçam a competitiv...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 semanas

Abertas inscrições para o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura

Foto: Divulgação / EpagriEstão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura (Conbrapi 2026), que acontece em F...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 semanas

Projetos de pesquisa da Estação Experimental de Caçador abrem vagas para bolsistas

Três projetos de pesquisa desenvolvidos na Estação Experimental da Epagri de Caçador estão com processo seletivo aberto para a contratação de bolsi...
Agricultura Há 2 semanas

Arroz resiliente às mudanças climáticas desenvolvido pela Epagri ganha Prêmio de Inovação Catarinense

A Epagri venceu a edição 2025 do Prêmio de Inovação Catarinense Professor Caspar Erich Stemmer , na categoria Produto, com o arroz SCSBRS126 Duet...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.75 km/h Vento
99% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
Virada de Ano Há 6 horas

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 +0,17%
Euro
R$ 6,57 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,609,22 +0,19%
Ibovespa
160,490,30 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias