Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura

Documento reconhece tentativa de golpe, mas faz alertas ao Judiciário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/12/2025 às 18h19
OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
© ARQUIVO/Antônio Augusto/STF

Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA), destacou que o Brasil possui instituições democráticas “fortes e eficazes” e descartou a existência de um cenário de censura no país.

Segundo o relatório, elaborado após visita técnica ao país em fevereiro deste ano e divulgado na sexta-feira (26), o Estado brasileiro realiza eleições livres e justas, mantém a separação de Poderes e opera sob o Estado de Direito, com garantias constitucionais de proteção aos direitos humanos. A CIDH afirma ainda que há autonomia judicial e um sistema de freios e contrapesos em pleno funcionamento.

“A delegação constatou que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes”, afirma o documento. “O Estado realiza eleições livres e justas, e é caracterizado pela separação de poderes e pelo Estado de Direito.”

O documento frustrou o discurso defendido por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vinham tentando convencer a comunidade internacional de que haveria perseguição política e restrições à liberdade de expressão no Brasil.

O texto também reconhece que o país passou por tentativas deliberadas de deslegitimar os resultados eleitorais de 2022, além do planejamento e da execução de uma tentativa de golpe de Estado. Nesse contexto, a comissão avalia que a defesa da democracia é condição essencial para o pleno exercício da liberdade de expressão.

“A defesa da democracia no Brasil também é um componente fundamental da defesa do direito à liberdade de expressão no país, uma vez que a liberdade de expressão requer uma sociedade democrática para ser plenamente exercida”, destaca o relatório.

O relator especial para a liberdade de expressão da CIDH, Pedro Vaca Villarreal, esteve no Brasil em fevereiro e se reuniu com Bolsonaro, ministros do STF, integrantes do governo e representantes da sociedade civil. À época, o encontro com o ex-presidente ocorreu em meio à pressão de parlamentares conservadores nos Estados Unidos para que a OEA adotasse uma postura mais dura contra decisões do Supremo brasileiro.

Alertas ao Judiciário

Apesar de afastar a tese de censura, a CIDH faz recomendações e alertas ao Judiciário brasileiro, especialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento reconhece o “papel fundamental” da Corte na investigação e contenção dos ataques às instituições democráticas, mas aponta preocupação com o risco de concentração excessiva de poder.

“Embora a defesa da democracia deva fundamentar a ação do Estado, há o risco de transformar uma solução temporária, destinada a ser excepcional, em um problema duradouro”, afirma o texto, ao mencionar a possibilidade de criação de precedentes que possam ser usados por regimes autoritários no futuro.

O documento faz as seguintes recomendações ao Judiciário brasileiro:

  • Decisões sobre remoção de conteúdos nas redes sociais devem ser devidamente fundamentadas e comunicadas às plataformas e aos usuários afetados;
  • Restrições à liberdade de expressão não devem basear-se em conceitos vagos, como “desordem informacional” ou “informação descontextualizada”;
  • Categoria de “atos antidemocráticos” não deve ser usada para limitar críticas legítimas a autoridades.

Defesa da regulação

O relatório também defende a necessidade de regulação das plataformas digitais, desde que respeitados os parâmetros internacionais de direitos humanos. A CIDH recomenda a criação de marcos legais para lidar com os desafios do ambiente digital e com o uso da inteligência artificial.

O documento, no entanto, ressaltou que as plataformas não devem ser responsabilizadas automaticamente por conteúdos de terceiros, desde que cumpram deveres adequados de moderação.

Com isso, o relatório da OEA reforça a avaliação de que o país enfrenta desafios no campo da liberdade de expressão, mas dentro de um ambiente institucional democrático e distante do cenário de censura.

Reações políticas

O governo brasileiro avaliou que o relatório reforça a inexistência de censura no país e não abre espaço para sanções internacionais contra autoridades brasileiras. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comemorou o conteúdo e afirmou que o documento desmonta a narrativa de que o Brasil viveria uma “ditadura”.

“O reconhecimento internacional da verdade sobre o golpe é mais uma vitória da Justiça e da democracia brasileira, para fechar o ano de 2025. E para nos manter alertas contra qualquer tentativa de anistia ou redução de pena dos golpistas condenados”, postou Gleisi na rede social X neste domingo (28).

Já aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também tentaram interpretar o relatório de forma favorável. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nas redes sociais que o texto apenas confirma críticas feitas pela oposição, ao mencionar riscos no uso de conceitos como discurso de ódio e desinformação.

“Minha interpretação do relatório: ‘discurso de ódio’ e ‘desinformação’ são usados para perseguir alvos pré-determinados e a democracia no Brasil é relativa. E não há mais imunidade parlamentar para políticos de direita”, escreveu Flávio no X na sexta-feira (26).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Júlio Lancelotti promove almoço de natal para moradores de rua em SP

“Espírito de natal é acolher os que ninguém acolhe”, diz o padre
Direitos Humanos Há 4 dias

Morre em São Paulo Tainara Santos, vítima de feminicídio

Vítima foi agredida, arrastada e atropelada pelo ex-companheiro
Direitos Humanos Há 4 dias

Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo

Igreja antecipou a mensagem do pontífice para 1º de janeiro
Direitos Humanos Há 5 dias

Festas de fim de ano devem unir gerações e incluir idosos

Mais velhos devem sentir que participam e são importantes

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 dias

Rio registra alta em audiências e prisões por violência doméstica

Feminicídios tiveram leve queda no estado este ano

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias