Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Os Bombeiros Voluntários foram acionados na noite de sábado (27/12) devido à presença de uma serpente na área interna de uma residência no bairro Isabel, em Tenente Portela.
A guarnição conseguiu capturar a Urutu Cruzeiro de maneira segura. Vale ressaltar que essa espécie é extremamente venenosa e perigosa, sendo uma das cobras que mais causa acidentes no Brasil.
Posteriormente, o animal foi devolvido à natureza em lugar apropriado, conforme indicam os protocolos ambientais.
Os Bombeiros Voluntários recomendam que, sempre que ocorrer a aparição de animais silvestres, as pessoas devem acionar os profissionais capacitados.
