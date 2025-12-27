Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sicredi é a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Pela terceira vez a instituição figura neste seleto grupo

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
27/12/2025 às 15h55
Sicredi é a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo segundo ano consecutivo
Cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9,5 milhões de associados – foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2025. Pela terceira vez a instituição figura neste seleto grupo, o que comprova a consistência de suas estratégias para os colaboradores e reitera que a companhia está no caminho certo.

A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo e reconheceu 175 organizações nas categorias: Gigantes, Grandes e Médias. Mais de cinco mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários de todo o Brasil.

O diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, afirmou em seu discurso que este reconhecimento é um resultado da cultura organizacional que evolui e se adapta aos novos desafios do mercado. Segundo ele, colocar as pessoas no centro da estratégia é o caminho para construir um futuro sólido e sustentável. — A atuação conjunta entre as centrais, as cooperativas e o Centro Administrativo Sicredi (CAS), consolida nosso jeito Sicredi de ser nas diferentes partes do Brasil. Nosso orgulho maior é sermos melhor que nós mesmos, mas reconhecendo sempre todas as empresas que também colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Nosso agradecimento aos mais de 50 mil colaboradores pela confiança na pesquisa, na metodologia e na confidencialidade. Vocês fazem a cultura do Sicredi e a cultura de uma organização é seu principal diferencial competitivo — afirmou.

Para a diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, um dos diferenciais da instituição está na combinação entre propósito cooperativista e as práticas de pessoas e cultura orientadas a evoluir de forma constante a experiência da pessoa colaboradora, assim como é feito com os associados. — Trabalhamos para que cada colaborador perceba a importância do impacto do seu trabalho nas regiões onde atuamos, criando um engajamento genuíno. Nosso modelo privilegia a participação, a proximidade das lideranças com as equipes e a devolução de resultados à sociedade, o que gera sentido, orgulho e a fidelização das nossas pessoas. Acreditamos que não existe empresa perfeita, existe empresa comprometida em melhorar — ressalta.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Guarnição conseguiu capturar a Urutu Cruzeiro de maneira segura (Foto: Divulgação | Bombeiros Voluntários)
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Animal foi devolvido à natureza em lugar apropriado

 Na segunda-feira (29/12), a nebulosidade será variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva na metade Norte (Foto: Diones Roberto Becker)
Previsão do tempo Há 2 dias

Próximos dias serão de chuvas no Rio Grande do Sul

É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 52/2025

 (Foto: Bruno Fornari)
Natal Há 6 dias

30º Natal da Criança Feliz da Rádio Província encantou o público na noite desta segunda-feira em Tenente Portela

Com a presença inédita do Papai Noel azul da Rádio Província, o evento atendeu o pedido de mais de 300 crianças e reuniu cerca de 1.500 pessoas em uma grande celebração do espírito natalino.
Síntese Há 6 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

 Previsão do tempo para o fim de semana é de dias marcados por temperaturas elevadas, maior umidade do ar e aumento da nebulosidade (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 1 semana

Previsão é de temperaturas elevadas e de nebulosidade no fim de semana no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 51/2025

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
0.76 km/h Vento
99% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,490,42 +2,21%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias