Sicredi é a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo segundo ano consecutivo

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9,5 milhões de associados – foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2025. Pela terceira vez a instituição figura neste seleto grupo, o que comprova a consistência de suas estratégias para os colaboradores e reitera que a companhia está no caminho certo.

A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo e reconheceu 175 organizações nas categorias: Gigantes, Grandes e Médias. Mais de cinco mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários de todo o Brasil.

O diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, afirmou em seu discurso que este reconhecimento é um resultado da cultura organizacional que evolui e se adapta aos novos desafios do mercado. Segundo ele, colocar as pessoas no centro da estratégia é o caminho para construir um futuro sólido e sustentável. — A atuação conjunta entre as centrais, as cooperativas e o Centro Administrativo Sicredi (CAS), consolida nosso jeito Sicredi de ser nas diferentes partes do Brasil. Nosso orgulho maior é sermos melhor que nós mesmos, mas reconhecendo sempre todas as empresas que também colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Nosso agradecimento aos mais de 50 mil colaboradores pela confiança na pesquisa, na metodologia e na confidencialidade. Vocês fazem a cultura do Sicredi e a cultura de uma organização é seu principal diferencial competitivo — afirmou.

Para a diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, um dos diferenciais da instituição está na combinação entre propósito cooperativista e as práticas de pessoas e cultura orientadas a evoluir de forma constante a experiência da pessoa colaboradora, assim como é feito com os associados. — Trabalhamos para que cada colaborador perceba a importância do impacto do seu trabalho nas regiões onde atuamos, criando um engajamento genuíno. Nosso modelo privilegia a participação, a proximidade das lideranças com as equipes e a devolução de resultados à sociedade, o que gera sentido, orgulho e a fidelização das nossas pessoas. Acreditamos que não existe empresa perfeita, existe empresa comprometida em melhorar — ressalta.

