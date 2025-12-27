Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Próximos dias serão de chuvas no Rio Grande do Sul

É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 52/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
27/12/2025 às 15h22
Próximos dias serão de chuvas no Rio Grande do Sul
Na segunda-feira (29/12), a nebulosidade será variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva na metade Norte (Foto: Diones Roberto Becker)

Os próximos dias serão marcados por elevada umidade na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, especialmente nas regiões Central e Norte do Estado, o que tende a contribuir para a manutenção da umidade do solo e para a redução do estresse hídrico das culturas. No entanto, a persistência de tempo úmido pode limitar a realização de práticas de manejo no campo e aumentar o risco de doenças fúngicas em lavouras mais adensadas. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 52/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (27/12): o tempo permanecerá estável pela manhã, com sol entre nuvens em todo o Estado. À tarde, a nebulosidade aumentará e haverá possibilidade de chuvas em todas as regiões, com condições para tempestades acompanhadas de descargas elétricas e ventos intensos na metade Oeste. As temperaturas permanecerão elevadas, variando de 29°C na Serra a 33°C no Oeste.

- Domingo (28/12): haverá sol entre nuvens pela manhã e, durante a tarde, áreas de instabilidade favorecerão a ocorrência de chuvas na metade Sul. As temperaturas máximas devem chegar a 34°C no Norte do RS.

- Segunda-feira (29/12): a nebulosidade será variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva na metade Norte no final da tarde. As temperaturas máximas devem alcançar 30°C em municípios como São Gabriel e Iraí.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Guarnição conseguiu capturar a Urutu Cruzeiro de maneira segura (Foto: Divulgação | Bombeiros Voluntários)
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Animal foi devolvido à natureza em lugar apropriado

 Cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo (Foto: Divulgação | Sicredi)
GPTW Há 2 dias

Sicredi é a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Pela terceira vez a instituição figura neste seleto grupo

 (Foto: Bruno Fornari)
Natal Há 6 dias

30º Natal da Criança Feliz da Rádio Província encantou o público na noite desta segunda-feira em Tenente Portela

Com a presença inédita do Papai Noel azul da Rádio Província, o evento atendeu o pedido de mais de 300 crianças e reuniu cerca de 1.500 pessoas em uma grande celebração do espírito natalino.
Síntese Há 6 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

 Previsão do tempo para o fim de semana é de dias marcados por temperaturas elevadas, maior umidade do ar e aumento da nebulosidade (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 1 semana

Previsão é de temperaturas elevadas e de nebulosidade no fim de semana no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 51/2025

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias