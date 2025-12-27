Próximos dias serão de chuvas no Rio Grande do Sul

Na segunda-feira (29/12), a nebulosidade será variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva na metade Norte (Foto: Diones Roberto Becker)

Os próximos dias serão marcados por elevada umidade na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, especialmente nas regiões Central e Norte do Estado, o que tende a contribuir para a manutenção da umidade do solo e para a redução do estresse hídrico das culturas. No entanto, a persistência de tempo úmido pode limitar a realização de práticas de manejo no campo e aumentar o risco de doenças fúngicas em lavouras mais adensadas. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 52/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (27/12): o tempo permanecerá estável pela manhã, com sol entre nuvens em todo o Estado. À tarde, a nebulosidade aumentará e haverá possibilidade de chuvas em todas as regiões, com condições para tempestades acompanhadas de descargas elétricas e ventos intensos na metade Oeste. As temperaturas permanecerão elevadas, variando de 29°C na Serra a 33°C no Oeste.

- Domingo (28/12): haverá sol entre nuvens pela manhã e, durante a tarde, áreas de instabilidade favorecerão a ocorrência de chuvas na metade Sul. As temperaturas máximas devem chegar a 34°C no Norte do RS.

- Segunda-feira (29/12): a nebulosidade será variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva na metade Norte no final da tarde. As temperaturas máximas devem alcançar 30°C em municípios como São Gabriel e Iraí.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.