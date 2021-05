BM de Três Passos prende dupla por tráfico de drogas

Na quinta-feira (20/05), no bairro Frei Olímpio, os policiais militares realizaram a prisão de dois indivíduos devido ao crime de tráfico de drogas. Eles foram detidos após tentarem arremessar entorpecentes para a área interna do Presídio Estadual de Três Passos.

Segundo a Brigada Militar (BM), com a dupla foram encontradas 84 gramas de maconha. Os dois homens acabaram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos e, depois dos trâmites legais, recolhidos ao sistema prisional.

