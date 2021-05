RS será certificado internacionalmente como zona livre de aftosa sem vacinação na quinta, dia 27

O Rio Grande do Sul será reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) vai oficializar o novo status sanitário do Estado druante Assembleia Geral, na quinta-feira (27/5), às 7h (horário de Brasília).

Com sede em Paris, a OIE realizará a Assembleia por videoconferência, por conta da pandemia. A oficialização do RS será transmitida on-line no linkhttps://oiegeneralsession88.com. (Para ter acesso, é necessário fazer um cadastro.Clique aqui para acessar um passo a passo.)



A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, acompanhará a certificação juntamente com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília.

O Estado se prepara desde 2017 para obter o novo status sanitário. Como zona livre de aftosa sem vacinação, o Rio Grande do Sul terá acesso a países como Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, Filipinas, China (carne com osso) e Canadá, alcançando até 70% dos mercados mundiais disponíveis. A expectativa é de que haja um aumento nas exportações da carne gaúcha em cerca de US$ 1,2 bilhão ao ano.

A retirada da vacinação contra a febre aftosa – suspensa no Estado desde março de 2020 – representa, também, uma economia de R$ 214 milhões ao ano para os produtores gaúchos, levando em conta os custos das doses, a logística de distribuição, mão de obra e a perda de peso dos animais por reação à vacina.

Aviso de pauta

O quê: certificação do RS como zona livre de aftosa sem vacinação

Quando: 27 de maio, às 7h

Plataforma:https://oiegeneralsession88.com