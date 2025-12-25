Quinta, 25 de Dezembro de 2025
Morre em São Paulo Tainara Santos, vítima de feminicídio

Vítima foi agredida, arrastada e atropelada pelo ex-companheiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 12h07

Morreu na noite dessa quarta-feira (24) Tainara Souza Santos, aos 31 anos, deixando dois filhos. Ela foi agredida, atropelada e arrastada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva, no dia 29 de novembro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública o autor já tinha tido a prisão decretada pela Justiça no último dia 6, quando foi capturado pela Polícia Civil.

“Com o óbito da vítima, a natureza do crime já foi atualizada para feminicídio consumado. O caso segue sendo investigado pela pelo 73ª Delegacia de Polícia, informa a pasta.

O crime repetiu a maioria das situações: Tainara não quis continuar a relação, mas ele não aceitou, a perseguiu e a matou. No país, são cerca de 1.500 casos por ano, mais de quatro por dia. A barbaridade do autor, que a arrastou pela Marginal Tietê, uma das mais movimentadas vias da capital paulista, chocou o Brasil.

Combate ao feminicídio será prioridade

Em pronunciamento à nação em rede nacional de rádio e televisão, na noite de ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o combate ao feminicídio como uma das prioridades para 2026 e um compromisso de todos, mas especialmente dos homens, para conter os agressores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
